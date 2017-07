Miguel Herrera: "Nos falta trabajar más"

(Foto: Televisa Deportes l Partido Jornada 1)

Jornada 1, el equipo del América no comenzaba con el pie derecho este apertura después de que la escuadra de Jaime Lozano les marcaran penal en los últimos minutos del encuentro que los hizo llevarse los tres primeros puntos del campeonato, sin embargo el estratega Miguel Herrera, hablo al termino del partido, y menciona que el arbitro no estuvo a su favor se marco un penal en contra: “Hay dos situaciones en el área muy similares, una se marca y otra no, era un partido para no perderse, ellos tampoco hicieron nada para ganar el partido, estaban todos atrás, tampoco puedes regalar esa oportunidad faltando tres minutos”.

El equipo del América cuenta con muchos jóvenes promesa pero que ellos no son los culpables de la derrota de este sábado, “Con tanto joven ese manejo de partido, si no ganas, no pierdes porque el rival no ha hecho nada para ganar el partido, les falta esa confianza a los muchachos de encarar, de buscar, de patear de media distancia”

“Los chavos deben entender dónde están parados y de repente apostar, si no se gana tampoco se pierde. Nos falta más profundidad, la inteligencia de saber que ellos estaban todos atrás, necesitamos estar concentrados en no regalar espacios atrás”, comentó.

Sin embargo, Herrera no se siente conforme con la actuación del arbitro en esas jugadas similares, porque minutos antes de que se marcara el penal para Querétaro, Oribe Peralta terminó en el césped.

Por último el comandante Americanista menciona que se espera la llegada de un refuerzo más a las Águilas pero que no hay más detalles acerca de esta llegada.

“Hay que corregir muchas cosas, vamos a trabajar, reitero, no puedes darle opciones a un rival que nunca buscó opciones y se la damos nosotros con una salida a destiempo, que sea un contragolpe de 4-2, un tiro de esquina en su área, y estos jóvenes deben, tendremos la llegada de otro refuerzo para el equipo”.