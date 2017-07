Pablo Aguilar: "La pesadilla ya pasó"

Google Plus

(Foto: Publimetro)

El suplicio ha llegado a su fin; luego de la agresión hacia el árbitro Fernando Hernández en el duelo correspondiente a los Octavos de Final de la Copa MX Clausura 2017 entre Xolos y América, finalmente Pablo Aguilar ha terminado por cumplir su sanción y este sábado puede hacer acto de presencia en el torneo de Liga cuando las Águilas visiten el Estadio Hidalgo para enfrentar a Pachuca.

En palabras para Televisa Deportes, el zaguero paraguayo dejó entrever lo mucho que aprendió tras lo sucedido y espera responder en la cancha con creces.

“Uno ya está contento, por todo lo que había pasado. Ahora se me da la oportunidad (de regrear), la pesadilla ya pasó, por más que uno se había equivocado, creo que lo sentí bastante. Ahora enfocarme en lo que va a ser este nuevo torneo”.

El defensor sudamericano consideró que lo que más le dolió durante ese momento fue las repercusiones con su familia y posteriormente el ejemplo que debe de ser para la afición: “Me entristecí bastante, no soy de reaccionar así, yo sé que me equivoqué. Creo que no merecía tanto la sanción que se había puesto después (1 año). Pasando los días uno se tranquiliza, sabía que tenía que pagar algo por esa conducta que tuve”.

“En mi vida he pasado cosas mucho peores, lo que uno siempre aprende, en este caso calmarme un poco más. La adrenalina del partido me llevó a estar así, ese es el aprendizaje”.

Finalmente Aguilar dijo que se preparó de la mejor manera para este segundo semestre del año con el América donde la pelea sigue siendo la misma, lograr el título de Liga y además la Copa MX: “Cada torneo que comienza, el objetivo va a ser campeonar. Desde que llegué acá, sé de la obligación de calificar a la Liguilla y posteriormente el campeonato”.