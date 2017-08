Ojalá que llueva café en la cancha

Google Plus

Matheus Uribe ya debutó con la Selección de Colombia (Foto: Univision)

Matheus Uribe es nuevo jugador del América. El colombiano, proveniente de Atlético Nacional, se convierte así en el 9º jugador cefetero en el cuadro de Coapa. La historia de los colombiano en las Águilas está llena de altibajos; jugadores de gran trayectoria que no pudieron con el peso de la camiseta y otros que con menos renombre enamoraron a la afición ¿Podrá Matheus Uribe brillar como azulcrema?

El primer colombiano en llegar al América fue Harold Lozano, mediocampista de su selección. Eran mediados de los noventa y todos los equipos se peleaban por tener a las grandes figuras colombianas. Lozano debutó con América el 8 de octubre de 1995, de la mano de Bielsa. El colombiano disputó 32 partidos y marcó 7 goles. Su rendimiento en la temporada 1995-1996 ayudó al equipo ha alcanzar las semifinales, pero los constantes cambios de entrenador terminaron por orillarlo a salir de la institución.

Franky Oviedo es el máximo goleador colombiano en América con 30 tantos.

Para el Invierno 2000 América decidió acudir al mercado colombiano nuevamente y trajo a dos jugadores ofensivos; Franky Oviedo y Leonardo Fabio Moreno. El primero de ellos era un espigado mediocampista que brillaría en el América por su calidad técnica y buen manejo de balón. Oviedo era un jugador capaz de realizar las mejores jugadas, aunque carecía de regularidad. En el Verano 2002 fue pieza clave del equipo que obtuvo al título, pese a que una lesión cortó su andar. Por el contrario Moreno era un delantero en el que poco se podía confiar. Marcó 13 goles pero falló muchos más de manera increíble.

Aquivaldo Mosquera jugó 199 partidos y anotó 7 goles con América.

La llegada de otro colombiano en el Apertura 2009 levantó expectativa en la afición; se trataba de Aquivaldo Mosquera, quien había brillado en Pachuca y venía de actuar en el futbol europeo. Aunque en un principio su adaptación al equipo de difícil, la entrega y la pasión del defensor central terminó por imponerse. La estampa de su cabezazo en la final contra Cruz Azul en el Clausura 2013 es una de las imágenes más recordadas por los americanistas.

Mención aparte merecen los “Andrés” cafeteros que pasaron sin pena ni gloria. Nos referimos a Chitiva y Andrade, dos jugadores que en teoría debieron haber impuesto su velocidad y desborde, pero que poco pudieron hacer en su etapa como americanistas. Tampoco acabó de ser exitoso el paso de Luis Gabriel Rey, aunque sus buenas actuaciones en los clásicos ante Pumas y Chivas dejaron un buen sabor de boca.

Matheus no será el único colombiano en el vestidor azulcrema. Tendrá a su lado a su compatriota Darwin Quintero, quien no ha terminado por explotar en América ¿Podrá la llegada de un compatriota reactivar a Darwin? Por el momento el ex santista tiene 22 anotaciones en 113 partidos.

El reto es grande para Uribe, no solo por la fama que lo precede, sino también por la urgencia de América por contar con un jugador que destaque en su posición. En una época en la que el futbol colombiano brilla como exportador de jugadores, la afición azulcrema espera ver a su nuevo refuerzo ser el líder del equipo ¿Podrá Matheus comandar el vuelo de las Águilas?