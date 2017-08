Con la cabeza en otro lado

Google Plus

América: O. Jiménez, C. Vargas, M. Samudio, P. Aguilar, E. Cedillo, C. Orrantia, S. Romero (W. Da Silva , min. 68), A. Díaz, G. Rodríguez, P. Arce (C. Domínguez, min. 57), M. Pérez (R. Marín, min. 72).

Atlas: J. Estrada, G. Aguirre, F. Erpen, C. González, C- Calderón, E. Zaldivar, U. Luna (S. Njoh, min 74), L. Robles, C. Tabó (E. García, min. 76), F. Martínez (J. Pérez, min. 82), J, Barraza.

MARCADOR: 0-1, min. 68, J. Barraza.

ÁRBITRO: Adonai Escobedo. Amonestó a C. Tabó (min. 33), P. Aguilar (min. 50), C. González (min. 54).

INCIDENCIAS: CopaMx, Jornada 2, Estadio Azteca.