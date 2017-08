Mateus Uribe: "Voy a hacer mi propia historia"

Google Plus

(Foto:Agencias)

Tras arribar la madrugada de este jueves a nuestro país, el atacante colombiano, Mateus Uribe, realizó sus exámenes médicos para ya incorporarse de inmediato a la escuadra de las Águilas del América, que tendrán su tercer rival en el Apertura 2017 este sábado en punto de las 21:00hrs, nada más y nada menos que los Pumas.

En palabras para Televisa Deportes, Uribe dio sus primeras impresiones de llegar al cuadro de Coapa y sobre las pruebas a las que fue sometido.

“No venía pensando que fueran así pero contento por tener esa experiencia, la verdad no la había tenido. Esperemos que esto me sirva para empezar a tomar el ritmo”.

“Por lo que uno viene haciendo se van presentando oportunidades, la idea es seguir por ese camino, día a día evolucionando y aprendiendo de cada entrenamiento, lo que me puedan aportar los compañeros, el cuerpo técnico y también lo que yo les pueda aportar” dijo Mateus en cuando a su adaptación que espera sea lo más rápido posible con las Águilas.

Todo aficionado al club americanista pero también al futbol mexicano, saben el significado del dorsal 8 en la historia del club de Coapa, ya que lo utilizó el legendario, Carlos Reinoso. Uribe habló sobre lo que será portar ese número en su paso por los capitalinos: “Siempre me ha gustado el 8, independientemente de quién lo haya tenido o no. Respeto mucho el jugador que la portó, es ídolo en este club. Voy a hacer mi propia historia y esperar no desentonar”.

El sudamericano finalmente manifestó que su posición ideal es como volante central o mixto, sin embargo, aclaró que se puede acoplar a cualquier necesidad que el partido en cuestión requiera: “Estaré al cien por ciento para lo que necesite”.

Uribe no será considerado ante los universitarios y todo queda en esperar si debuta en Copa MX o finalmente ante el Atlas en la cuarta fecha del torneo de Liga.