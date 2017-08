Miguel Herrera: "Espero no lo vuelvan a hacer"

(Foto: Récord)

Miguel Herrera hizo valer las estadísticas y en su primer Clásico del Apertura 2017, el cuadro de las Águilas del América, venció 2-1 a los Pumas en la cancha del Estadio Azteca.

El ‘Piojo’ de inmediato fue cuestionado por Silvio Romero, elemento que ha sido de los más criticados y exigidos por la parcialidad azulcrema, desde su llegada al Nido y que falló un penal en la primera parte.

“Entendemos que la gente está molesta pero más entendemos que es un jugador del equipo. Tiene contrato, yo tengo mucha confianza en él, está generando el futbol que yo quiero, le está haciendo falta meter un gol para que la gente esté mejor con él. Era un momento importante pero sus compañeros le dieron la confianza”.

Posteriormente Herrera abundó sobre el desempeño de su equipo: “El equipo trabaja bien, hace bien las cosas. De repente nos hacen sufrir los marcadores pero bueno van agarrando la idea paso a paso. Hoy lo más importante era ganar, la gente estaba habida de eso, como siempre he dicho los Clásicos para la gente es el orgullo y lo teníamos que hacer para que salieran contentos”.

Finalmente el estratega de la escuadra azulcrema tomó con muy buen humor el que un par de sus jugadores tomaran la decisión de cobrar un penal a lo ‘Panenka’, tal es el caso de Romero y en la parte complementaria de Cecilio Domínguez:

“Espero que no lo vuelvan a hacer (risas). Hay momentos donde se pueden hacer esas cosas, pero bueno uno no puede estar uno dentro de la cancha con los muchachos diciendo como son las cosas. Ya se hicieron, ya se pasaron pero no me agradaron estas situaciones. Todo el equipo va y festeja con el compañero que tuvo un error y eso me gusta, que el equipo sea muy unido”.