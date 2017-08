Miguel Herrera: “Nos falta posesión de pelota"

Google Plus

(Foto: Agencias)

Miguel Herrera habló en conferencia de prensa luego de la victoria de sus pupilos ante los Potros de la UAEM, partido que tuvo la peculiaridad de ver volver gritar a Silvio Romero quien se sacó la mufa marcando desde los 11 pasos y posteriormente anotar el segundo gol que implicaría la victoria azulcrema en la Copa Mx.

El estratega americanista inició la conferencia de prensa mostrándose contento particularmente por la buena actuación de Silvio Romero quien vuelve a mojar con las Águilas y de quien asegura, espera mucho “La actuación de Silvio es la que esperamos de él, todavía le falta mucho más. El resultado no me deja tranquilo, hay que trabajar mucho todavía”, apuntó.

A su vez, habló de la situación de Guido Rodríguez quien en apenas dos partidos disputados como americanista de manera oficial, se ha hecho acreedor a dos expulsiones. Tema que no tiene tranquilo al timonel Águila “Juega de contención, no puede dejar pasar a los rivales. Tenemos que analizar sus faltas y trabajar en ellas si realmente son, trabajaremos en base a video, se estigmatiza al jugador y hay que ver cómo podemos ayudarlo para que no se den este tipo de circunstancias”, disparó.

Al ser cuestionado sobre la baja de juego que presentó el equipo señaló que en América no hay partidos fáciles. Asegurando que hay mucho trabajo por delante y para ello el equipo se prepara día a día “Nos falta posesión de pelota, le regalamos la iniciativa. De repente menospreciamos al rival, pensamos que vamos a ganar con la camiseta y las camisetas no juegan tienen jerarquías. Las jerarquías se demuestran con trabajo y superando al rival teniendo la pelota y marcando la diferencia en el partido”, explicó.

De igual manera, se dio tiempo para hablar sobre el debut de Mateus Uribe con las Águilas “Lo veo bien. Tiene poco tiempo en México pero viene con ritmo, que es lo importante”. Sentenció.