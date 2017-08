Confirmó Miguel Herrera sus bajas por la regla 9/9

Google Plus

(Foto: Hazel Gardel / VAVEL México)

Listo, así es como se declaró el América la tarde de este jueves, luego de cerrar su preparación para el encuentro que tendrán ante la escuadra del Atlas en la cancha del Estadio Jalisco correspondiente a la cuarta jornada del Apertura 2017.

Miguel Herrera fue el encargado de comparecer en conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa para hablar de cómo ve a su equipo para este choque ante el cuadro tapatío.

El ‘Piojo’ rápidamente dio a conocer quiénes no harán el viaje a Guadalajara por el tema de la regla 9/9 que impera en el futbol mexicano y comentó los motivos de la decisión: “Se quedan William (Da Silva) y Mateus (Uribe), porque vimos que después del partido (de Copa) terminó cansado. No vamos a arriesgar nada, por primera vez desde mucho tiempo no tenemos algún jugador con golpe o lesiones, podemos aprovechar eso para recuperar bien a todos”.

Sobre los rojinegros, sinodal a vencer este viernes, Herrera comentó lo siguiente: “Ellos han utilizado dos cuadros muy alternos, creo que mis jugadores tienen mayor jerarquía que los de la Copa, tienen más presencia. Tenemos que saber que todos los partidos son a full y jugarlos de la misma manera”.

El tema de Rafael Márquez no podía pasar desapercibido y el ‘Piojo’ habló sobre la ausencia del zaguero por los problemas legales por los que atraviesa: “Es un jugador importante pero los partidos que han jugado han solventado el no tener un jugador de esa jerarquía. Tienen banca para poder suplir a cualquiera”.

Miguel dijo de forma muy contundente que le encanta enfrentar a José Guadalupe Cruz, hoy timonel del Atlas y consideró que el ‘Profe’ es una persona que plantea los partidos de una forma muy interesante.

Finalmente sobre Guido Rodríguez, elemento que ha visto un par de tarjetas rojas en últimas semanas, Herrera expresó: “Lo dije en la conferencia pasada, ya hablamos con él, tiene que poner de su parte y evitar esas tarjetas”.