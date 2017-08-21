América sigue arrasando en Liga

América sigue arrasando en Liga

América sigue arrasando en Liga

América suma tres partidos sumando unidades y se queda con el segundo lugar de la clasificación de la Liga MX.

América sigue arrasando en Liga
(Foto: VAVEL | Rodrigo Peña)
Lobos BUAP
2 3
América
Lobos BUAP: CANALES, OLIVERA, TEJADA, ESCOTO (TAMAY, MIN. 62), CERCADO (OLASCOAGA, MIN. 77), IBARRA (FABBRO, MIN. 79), TERCERO, QUIÑONES, MORALES, GODINEZ.
América: MARCHESIN, WILLIAM, DOMINGUEZ (VARGAS, MIN. 71), ÁLVAREZ, RODRIGUEZ, PAUL AGUILAR, PABLO AGUILAR,SAMUDIO, QUINTERO (DIAZ, MIN. 77), ORIBE (ROMERO, MIN. 86), IBARRA.
MARCADOR: 0-1, MIN. 33, WILLIAM, 0-2, MIN. 34, QUINTERO, 1-2, MIN, 40, QUIÑONES, 2-2, MIN. 45 (P), QUIÑONES, 2-3, MIN. 52, ORIBE.
ÁRBITRO: AMONESTO: ADVINCULA (MIN. 25), RODRIGUEZ (MIN. 44), SAMUDIO (MIN. 74), TERCERO (MIN. 79). EXPULSO: ÁLVAREZ (MIN. 68).
INCIDENCIAS: JORNADA 4. ESTADIO UNIVERSITARIO BUAP.

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En la Jornada cuatro de la Liga MX, América 


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