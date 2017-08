Miguel Herrera: "El accionar del equipo fue muy bueno"

Google Plus

(Foto: Sebastian Espino / VAVEL México)

Luego de varias semanas sin conocer la derrota, ésta finalmente hizo acto de presencia en el conjunto americanista. Las Águilas cayeron con marcador de 2-0 ante Morelia en choque correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2017.

El estratega del América, Miguel Herrera, habló sobre lo sucedido en la cancha del Estadio Morelos donde su equipo no pudo llevarse puntos en esta ocasión.

“Bien, contento, el accionar fue muy bueno, tienes las oportunidades y no las concretas, el rival aprovecha las que tuvo y bueno termina metiéndolas. Terminamos perdiendo un partido. Me gusta el desempeño del equipo, la actitud pero bueno ni modo, no cae el gol”.

El ‘Piojo’ insistió sobre la circunstancia de falta de contundencia en su equipo la noche de este pasado sábado en el Morelos: “Nos falta de repente terminar algunas jugadas que podían tener un poco más de variante. Así es el futbol, hay que seguir trabajando para el siguiente juego”.

Herrera comentó que nuevamente América tiene errores puntuales pero desgraciadamente para su equipo los mismos terminan en el marcador y por ende la escuadra azulcrema se complica la vida en los partidos que ha tenido hasta el momento en el torneo.

“El accionar fue muy bueno, (Alejandro) Díaz tiene otra vez oportunidades de gol, desafortunadamente hoy no tuvo la puntería certera, (Diego) Lainez entra muy bien, (Ricardo) Marín entra muy bien. La verdad que me dejan tranquilo, (Edson) Álvarez en el nivel que siempre ha mostrado”.

Finalmente sobre el desempeño de Cecilio Domínguez que ha venido a la baja en los últimos compromisos, el estratega azulcrema manifestó lo siguiente: “Sí, hay que trabajar con él, no está en su mejor momento. Es un jugador importante y hay que tratar de recuperarlo otra vez al máximo”.

América disputará el último encuentro de la Copa MX en su Fase de Grupos este miércoles ante el Atlas en la cancha del Estadio Jalisco en punto de las 19:00hrs.