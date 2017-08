William Da Silva: "No hay que poner excusas, hay que ser contundentes"

(Foto: Yess Peralta / VAVEL México)

Tropiezo del América en el Apertura 2017 y la derrota hizo nuevamente acto de presencia en el conjunto de Coapa. Morelia derrotó 2-0 a las Águilas en la cancha del Estadio Morelos y dejó lecciones importantes para el equipo comandado por Miguel Herrera.

El mediocampista brasileño, William Da Silva, opinó sobre lo sucedido ante los michoacanos donde a pesar de la caída, América mostró una cara aceptable.

“Creo que hoy nos faltó un poco más de contundencia, tuvimos por lo menos cinco oportunidades de gol, no fuimos tan contundentes y al final nos costó mucho”.

Los azulcremas tuvieron varias ausencias, tal es el caso de Pablo Aguilar, Oribe Peralta y Renato Ibarra. Al ser cuestionado sobre si las bajas afectaron en el rendimiento ante Monarcas, Da Silva refirió lo siguiente: “No, te podría decir que sí, si no hubiéramos generado oportunidades. En la primera mitad tuvimos tres claras. Los jugadores que estuvieron, hicieron su mejor esfuerzo”.

“No hay que poner excusas, hay que ser contundentes en las oportunidades que generas, hay que meterlas. En el partido de local (vs Tigres) tuvimos muchas en la segunda mitad, no metimos, ahorita igual, tuvimos un par y no fuimos tan contundentes. Hay que levantar la cara y seguir trabajando”.

Posteriormente Da Silva reconoció su sentir tras la derrota: “Sí te duele no sumar, sobretodo en una cancha tan complicada como esta pero al final hay que levantar la cara y preparar mejor las cosas para seguir trabajando y triunfando. Hemos hecho un muy bien trabajo hasta hoy, no hay muchas cosas de qué quejarse”.

“Si generas, estás más cerca de hacer los goles, si no estuviéramos generando ni teniendo posesión de balón, sí nos preocuparía pero al final no, hemos tenido oportunidades de goles y lástima que no hemos metido. A seguir trabajando”.