Mateus Uribe motivado por posible debut en Liga

(Foto: Televisa Deportes)

La Fecha FIFA está por concluir y es momento de preparar la octava fecha del Apertura 2017. El conjunto de las Águilas del América ya se enfoca en lo que será el compromiso donde recibirán en la cancha del Estadio Azteca a la escuadra de los Tiburones Rojos del Veracruz, esté sábado en punto de las 21:00hrs.

Luego de debutar en el torneo de Copa MX y posteriormente sufrir una lesión, el último refuerzo azulcrema, el mediocampista Mateus Uribe prácticamente está dado de alta y podría ver sus primeros minutos en el torneo de Liga este fin de semana.

El sudamericano ofreció algunas palabras para Televisa Deportes: “Estoy cien por ciento motivado porque sé que tengo una responsabilidad muy grande por delante. Por decirlo de alguna manera estoy en deuda porque por desgraciada llegué y me lesioné, entonces no he podido actuar, no he podido demostrar el por qué me trajeron. Estoy con la actitud al cien para darlo todo”.

El hospital americanista tiene otro elemento dado de alta, tal es el caso del delantero mexicano, Oribe Peralta, y faltará ver cómo evolucionan alrededor de los siguientes días tanto el zaguero paraguayo, Pablo Aguilar, como el ecuatoriano, Renato Ibarra.

Será en próximos días cuando se incorporen el resto de los jugadores que tuvieron actividad con sus respectivas selecciones, tal es el caso de Miguel Samudio, Cecilio Domínguez, entre otros…

América marcha hasta el momento como sublíder de la competencia con 13 unidades y buscarán regresar a la senda de la victoria ante los escualos en la octava fecha del certamen.