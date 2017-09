América vs Veracruz en vivo online en Liga MX 2017 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del América vs Veracruz, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Azteca. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

América saltaría al terreno de juego con: Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdéz, Edson Álvarez, Miguel Samudio, Guido Rodríguez, William Da Silva, Diego Lainez, Darwin Quintero, Oribe Peralta y Silvio Romero, destacando que el paraguayo Cecilio Domínguez irá al banquillo.

Fiel a su costumbre, Miguel Herrera adelantó con tiempo la que será la alineación de América para el duelo de esta noche, donde los futbolitas "no registrados en México" que están fuera de la convocatoria son Pablo Aguilar y Renato Ibarra.

El último duelo entre América y Veracruz de la Liga MX se dio en la fecha 4 del torneo Clausura 2017. Dicho encuentro culminó a favor de las Águilas por la mínima diferencia gracias a la anotación de Cecilio Domínguez.

El goleador de los Tiburones, Cristian Menéndez, destacó el trabajo que pudo realizar el equipo durante el parón por la fecha FIFA: “Nos vino bien, había varios compañeros tenían algunas lesiones, algunas molestias y tuvimos algunos días para descansar un poquito y trabajar”.

Consciente del difícil arranque de torneo que ha tenido en su llegada al América, el mediocampista mexicano Pedro Arce confía en que podrá tomar su mejor nivel: “No estoy desesperado, lo tomo con tranquilidad, ha sido un proceso que va de menos a más. Yo vine aquí arrastrando una lesión desde el campeonato griego, me costó un poco adaptarme, agarrar la forma que traían mis compañeros. Ahora me siento al cien por ciento para ayudar al equipo”.

América vs Veracruz en vivo 2017

Atentos a Cristián Menéndez | El nacido en Buenos Aires, Argentina, es sin lugar a dudas el jugador a seguir por parte de los escualos, en lo que va del torneo, el 'Polaco' ha anotado tres tantos, mismos que han significado aliento puro para Veracruz.

Atentos a Oribe Peralta | Después de sufrir una contractura en el muslo izquierdo en el partido vs Tigres, el "artillero" de las Águilas ya entrena al parejo de sus compañeros, por lo que podría ver acción y resultar pieza clave para que los azulcremas se queden con los tres puntos en casa.

Resultado partido América vs Veracruz online

Etiquetado como el fichaje bomba para el cuadro americanista, Mateus Uribe reconoció sentirse en deuda con el club y espera que este sábado pueda debutar en Liga con las Águilas: "Sé que tengo una responsabilidad muy grande por delante. Por decirlo de alguna manera estoy en deuda porque por desgracia llegué y me lesioné, entonces no he podido actuar, no he podido demostrar el por qué me trajeron".

La última jornada de la Liga MX, Veracruz se impuso en el Puerto ante los Pumas de la UNAM por la mínima diferencia, sin embargo, en su última visita, cayeron por goleada ante Pachuca.

Con un arranque lleno de altibajos, Veracruz llega a este duelo en zona de calificación con 10 unidades, luego tres victorias, un empate y tres derrotas; tras tres duelos como visitante, solo han podido ganar en una ocasión mientras que han sucumbido un par de veces fuera del Puerto.

Liga MX en vivo

El último duelo de América en Liga MX, fue visitando a Monarcas Morelia, encuentro que culminó 2-0 a favor del conjunto purépecha; en su último enfrentamiento disputado en casa, las Águilas empataron a dos anotaciones ante los Tigres de la UANL.

América llega a este partido como sublíder de la competencia con 13 unidades, resultado de cuatro victorias, un empate y una derrota, sin embargo, como local el cuadro de Coapa solo ha podido obtener una victoria de los tres duelos que ha disputado.

Minuto a minuto del partido América vs Veracruz en vivo

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido América vs Veracruz en vivo, correspondiente a la 8ª jornada del Apertura 2017 de la Liga Bancomer MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca a partir de las 21:00 horas.