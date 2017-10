Google Plus

Foto: El País

Los pupilos de Miguel Herrera buscaran hundir un poco más a las Chivas y así acabar el torneo con los tres clásicos ganados, recordemos que le primer clásico de este certamen fue vs Pumas en el Estadio Azteca, el cual quedo 2-1 para el local, el segundo fue el clásico joven, disputado el sábado pasado en la cancha del estadio azul donde los de Coapa se impusieron 1-3, cabe recalcar que para el América ya es costumbre ganarle al Cruz Azul que al ver la casaca crema se congelan.

A Miguel Herrera se le dan bien los clásicos, lo ha demostrado en cada partido que juega, por lo menos este torneo se ha impuesto en lo táctico a los entrenadores rivales y eso es algo que se agradece en un entrenador. Este América sabe jugar partidos importantes, sabe ganar y eso se nota, Por su parte Chivas llega con la moral por los suelos luego de la derrota en casa de 1-2 vs Morelia, pero ojo “las águilas” no se pueden relajar ya que los de Almeyda no tiene nada que perder.

Claro que el América viene de una gran racha, se ubica segundo en la tabla general con 23 unidades, también cuentan con jugadores en gran momento como es el caso de Darwin Quintero, el colombiano está cómodo dentro del campo y con el balón en los pies es brutal, otro caso es el de nuevo refuerzo Mateus Uribe, ya que vino a dar una mano al mediocampo y además pisa zona enemiga.

Con base a esto y mucho más el América marcha como claro favorito de cara al clásico, buscaran ganar los tres clásicos de la temporada y hundir más al eterno rival. Además de ponerse virtualmente en la liguilla de este torneo e inclusive con los partidos que se den en esta jornada dejar al Guadalajara ya fuera matemáticamente fuera de cualquier posibilidad de defender su título.