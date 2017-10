Leonardo Cuellar: "La derrota ha calado fuerte"

(Leonardo Cuellar | Foto: Club América)

Después de la dolora derrota del Club América femenil cuatro goles por tres frente a las 'Tuzas' del Pachuca, el D.T. de las Águilas, Leonardo Cuellar, busca darle vuelta a la hoja y comenzar a pensar en su siguiente partido vs Cruz Azul.

Respecto a a su partido anterior, Leo reconoció a su rival Pachuca: "Momento difícil el pasado domingo, hubo una buena experiencia para todos, darle crédito 100% al equipo Pachuca que hizo muy buen juego, de nuestro la do debemos buscar corregir lo que nos falto, el desorden que creamos por muchos minutos", expresó.

Acerca de los cuestionamientos de la prensa, sobre si perder el Domingo pasado cayo en un buen momento, Cuellar no estuvo de acuerdo, pues esto ha pegado fuerte en el equipo: "No creo que una derrota sea buena, las derrotas duelen, es nuestra primer derrota incluyendo el torneo de copa, ha calado fuerte, ha quitado sueño, ha hecho dar un repaso a todo el trabajo, nos ha dado la obligación de buscar los porques inmediatamente, tanto individualmente como colectivamente, así como en el área del cuerpo técnico, del trabajo que se esta realizando, es un examen de conciencia pleno, profundo, porque no queremos que se repita", subrayó.

Un poco más positivo, Cuellar habló también de la juventud de su equipo, pues al no tener jugadoras con mucha experiencia, estas vivencias vienen bien en su formación: "Tenemos un grupo muy interesante, el grupo base de nuestro equipo son jugadoras que disputaron el mundial sub-17 hace un par de años, ahora son parte de nuestra selección nacional sub-20, no tenemos en la estructura del equipo jugadoras de experiencia dentro de la cancha, se están formando de alguna manera y a veces este tipo de golpes son unas sacudidas que dicen todavía no soy lo que soy, todavía no entiendo lo que debería de entender, todavía no somos un equipo como el que deberíamos de ser, entonces la parte colectiva se tiene que fortalecer con la mejora individual y ese fue nuestro tema el día de ayer", comentó.

Por último el estratega de las Águilas, negó el haberse sentido invencibles por venir invictas: "Para nosotros ha sido muy claro el tomar partido por partido y no tratar de volar más allá de lo que podemos volar en este momento, queremos tener un buen cierre de nuestra temporada regular y seguir trabajando para tener los puntos y estar en la siguiente fase, es una combinación de factores (...) necesitamos reaccionar mucho más rápido, necesitamos tener las soluciones listas para cuando estas cosas pasen en la cancha inmediatamente podamos resolver, y podamos tener la consistencia que queremos para buscar el objetivo, pero si no ha sido fácil la derrota", concluyó.