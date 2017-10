Miguel Herrera: "Hemos entendido que estos partidos se ganan sí o sí"

Google Plus

(Foto: Julio C. Félix / VAVEL México)

Lo hizo otra vez; Miguel Herrera tal y como fue en el Clausura 2013 donde consiguió el título con el América, el estratega azulcrema ganó los tres Clásicos de la temporada, dando cuenta de las Chivas con marcador de 2-1 en duelo correspondiente a la fecha 10 del Apertura 2017.

El ‘Piojo’ reconoció en conferencia de prensa que fue superado gran parte del encuentro por Guadalajara pero que a final de cuentas el resultado se lo termina llevando su escuadra en una buena capacidad de respuesta.

“Aplaudo la entrega de los muchachos en los momentos que hay que poner, hablamos en el vestidor de que no hicimos el mejor partido pero como lo dije en la semana, hemos entendido que estos partido se ganan sí o sí, la importancia de que nuestra afición esté tranquila y contenta”.

Posteriormente Herrera habló sobre su rival que lo metió en problemas serios gran parte del cotejo: “Reconocer, sabíamos que no iba a ser fácil, Chivas es un muy buen equipo, es el Campeón, reconocer que ellos fueron mejores 60 minutos del partido. Fuimos certeros”.

“Parecía que estábamos dormidos, ellos habían puesto una buena dinámica y nosotros no hilvanábamos dos pases, queríamos meter una pelota de gol desde media cancha y ellos tenían buen sacrificio. Reitero hablamos fuerte pero bueno aparece el equipo, tenemos muy buenos futbolistas y cuando se ponen a jugar ahí aparece el equipo”.

Al ser cuestionado de por qué América reaccionó hasta ir perdiendo en el encuentro, el ‘Piojo’ fiel a su estilo manifestó: “¿Tú crees que yo quisiera ir perdiendo? No, son momentos, ellos jugaron mejor que nosotros, no tengo por qué ocultarlo, estamos muy conscientes de ello pero hoy era ganar, estos partidos no son de jugar bonito. Hoy dando un mal partido el equipo gana y esto es claro de que estamos conscientes de ello”.

Finalmente el 'Piojo' comentó que no le obsesiona el liderato general pero que sí está la posibilidad de llegar a la Liguilla con dicha posición, lo buscarán, esto dado de que Rayados perdió el invicto ante Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.