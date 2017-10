Agustín Marchesín: "Fuimos inteligentes"

(Agustín Marchesin | Foto: Club América F.C.)

El guardameta de las Águilas, Agustin Marchesin, se mostró contento por el resultado obtenido en una edición más del clásico nacional, aunque al ser cuestionado por la prensa sobre si celebraba más el estar virtualmente calificados o el haber eliminado al Guadalajara, 'Marche' negó totalmente disfrutar el momento en que atraviesa Chivas.

"Las desgracias ajenas no se deben disfrutar, nosotros disfrutamos haber ganado el clásico, ahora estamos muy contentos por eso, jugamos contra un rival que el primer tiempo fue muy duro, tuvo gran tenencia de balón, un partido parejo, comentó.

Marche aceptó que corrieron con cierta fortuna para llevarse el partido, aunque destacó también la inteligencia y la capacidad de reacción mostrada por el equipo: "Por suerte nosotros pudimos ser inteligentes, aprovechar las situaciones que tuvimos y ganar el clásico. El hecho de que el equipo ante la adversidad (...) respondió bien,no bajo los brazos, creó que el mejor momento del equipo fue después del gol de ellos, así que contento por eso", expresó.

Respecto a si el equipo se vio sorprendido por el planteamiento de Guadalajara, el 'Titán' se dijo consciente de la gran calidad de jugadores con los que cuenta, y que en encuentros anteriores no han corrido con suerte al momento de definir los partidos, por lo que no fue sorpresa que las 'Chivas' se plantará así en el Azteca: "Sabemos que tiene grandes jugadores, vienen trabajando con una base desde hace mucho tiempo, el último partido con Morelia hicieron un gran partido y no se les dio, así en varios partidos, sabemos que tienen una categoría muy grande, por suerte nos pudimos llevar los tres puntos, ante un rival que nos sorprendió el primer tiempo, pues realmente no podíamos tener la pelota", concluyó

Con este partido América llego a 26 puntos, manteniendose el a segunda posición, a cuatro jornadas de finalizar el torneo.