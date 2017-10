Paul Aguilar: "No es algo con lo que estemos obsesionados"

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

Recta final del Apertura 2017, el conjunto de las Águilas del América cerró su preparación para el choque correspondiente a la Jornada 14 del certamen donde recibirán en la cancha del Estadio Azteca a la escuadra del Necaxa este sábado en punto de las 21:00hrs.

En declaraciones para Univisión Deportes, el zaguero del conjunto azulcrema, Paul Aguilar, primeramente habló sobre la posibilidad de quedar como líderes del torneo y sobre sí le gustaría llegar a la Liguilla en dicha posición: “Claro que sí, a quién no le gustaría estar en el primer lugar. No es algo con lo que estemos obsesionados, sí llegamos a conseguirlo es porque el equipo hizo muy bien las cosas, porque se dieron, porque estuvimos sumando de a tres puntos pero lo que nos importa es seguir ganando partidos”.

Está en puerta el choque ante el conjunto de Rayados, actual puntero de la Liga y que seguramente dará de qué hablar ese compromiso en el Estadio BBVA. Sobre la escuadra regiomontana, Aguilar refirió: “Monterrey es un gran equipo, tuvo un descalabro (vs Puebla) pero me parece que es un rival que se va a levantar con la calidad de jugadores y el técnico que los trae. Son serios candidatos al título, me parece que ahí es donde se puede definir al primer lugar”.

Sobre el tema de la Selección Mexicana donde no ha recibido convocatoria en últimas semanas, Paul comentó con firmeza: “Quisiera estar, es una realidad, trabajo para ello siempre pero cuando uno hace las cosas de la mejor manera, ya cuando las decisiones son de otras personas y no te competen a ti en tu persona, me parece que eso te deja con una tranquilidad enorme de que estás haciendo las cosas bien y la decisión no es tuya. Contrario fuera que uno no estuviera en el nivel y ahí sí preocuparía”, finalizó.