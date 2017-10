Miguel Herrera "No debemos regalarle nada al rival"

Foto: Vavel México / Rodrigo Peña

El América cayó sorpresivamente en casa frente a una bien parados Rayos de Necaxa por la mínima diferencia.

"El Piojo" en conferencia de prensa precisó que su equipo a lo largo del campeonato no ha dejado de buscar el gol ante un rival, sin importar el parado táctico o la situación de partido.

"Nosotros no debemos regalarle nada al rival, ellos venían a eso, buscar un error nuestro y lo capitalizaron"

Herrera recalcó que el estilo de juego que tiene su equipo es totalmente ofensivo, sin embargo, juegos como el que tuvieron frente al Necaxa saben que no se pueden permitir en las instancias de la Liguilla.

"Estos días he tomado la decisión de darles un descanso a jugadores como Oribe y Darwin que han jugado todos los partidos, sabemos que todo el equipo tiene que estar a tope en la liguilla"

El DT del cuadro de Coapa recalcó que tuvo que incurrir a las mal llamadas rotaciones por la cuestión del calendario y la cercanía con el juego de Copa MX frente al Cruz Azul.

"Hay partidos en los que la portería no se abre y nosotros regalamos la nuestra. Si no anotas, pues que no te anoten. La verdad es que teníamos que descansar gente como Cepillo y Darwin, pero en la Liguilla ya debe estar un once definido".

Por último, no dejó dedapercibido las desafortunadas declaraciones de Paco Jémez hacia la historia del Cruz Azul y la duda de su grandeza.

(Cruz Azul) Es un equipo importante, y muchos seguidores, el decir que es grande o no lo dice la gente y ustedes (medios). Si él cree que su equipo no es grande, el mío sí"