Aceptó Miguel Herrera su equivocación y pagará sanción

(Foto: Carlos Ruíz / VAVEL México)

Intensa semana para las Águilas del América. El conjunto de Coapa ya cerró su preparación para su primera misión: ir por la Semifinales de la Copa MX este miércoles cuando reciban a los Gallos Blancos de Querétaro en la cancha del Estadio Azteca en punto de las 21:00hrs.

Miguel Herrera, estratega del cuadro de Coapa, compareció en conferencia de prensa previo a este cotejo, donde primeramente fue cuestionado con lo sucedido tras un video que se difundió en redes sociales donde responde con insulto a un aficionado en Monterrey este pasado fin de semana.

“Primeramente aclarar que no fue a la afición de Rayados, tienen todos mis respetos, lo dije alguna vez aquí perteneciendo al América, son una gran afición. Fue a una persona, me hizo salir de mis casillas, me desconcentró y me equivoqué. Como tal recibo una sanción y se debe de aceptar”.

Fiel a su costumbre, el ‘Piojo’ adelantó su once inicial para medir fuerzas ante los queretanos mañana en el Coloso de Santa Úrsula. América saldrá de la siguiente manera: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Pablo Aguilar, Edson Álvarez y Miguel Samudio; Guido Rodríguez, Mateus Uribe; Diego Lainez, Darwin Quintero y Oribe Peralta.

“Yo creo que jugar bien y ganar, es lo que le está faltando al equipo, ser contundente, retomar esa confianza para hacer goles. Hay que cerrar bien, para llegar fuertes, sólidos, estando conscientes de que ganando el sábado estamos adentro pero se atraviesa primero un partido de Copa. Es una semana como las últimas que hemos tenido”.

Rayados y Tigres siguen dando de qué hablar y se ubican en los primeros lugares, sobre esto Herrera comentó de lo que fue enfrentarlos y de una posibilidad de verlos en la Liguilla: “El América les disputó de tú a tú, hay que tratar de cometer menos errores, tenemos un plantel para disputarle al que sea, León está enrachado, Morelia está jugando bien. Los que entremos vamos a ser equipos difíciles”.