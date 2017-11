Entrevista. Miguel Herrera: "Nuestro objetivo es Copa y Liga"

Google Plus

(Fotomontaje: VAVEL)

Uno de los técnicos más populares de la Liga MX y actual timonel de las Águilas del América, Miguel Herrera, platicó la noche de este lunes en el programa VAVEL 9:15 acerca del funcionamiento de su equipo a lo largo de este Torneo Apertura 2017.

Herrera arrancó la entrevista mencionando la situación del América faltando una fecha del campeonato.

"No hemos tenido buenos partidos, son cosas que hemos conseguido, tampoco es llegar por llegar, hemos conseguido los objetivos, buscamos tener los 30 puntos, queremos trabajar para llegar de la mejor manera".

Además, aclaró la situación sobre la molestia que tuvo el sábado por el empate ante Puebla en el Estadio Azteca. "No fue el mejor del equipo, ni jugando bien eramos los mejores, tampoco jugando mal seremos los peores, lo hemos hablado en varias ocasiones, hay que ser combativos con entrega y determinación".

Por otra parte, "El Piojo" mencionó la clave para mejorar su situación futbolística de cara a la liguilla. "Debemos trabajar mucho en la cancha, debemos ser constantes, dejarlo todo en la cancha".

Miguel Herrera aseguró que la fase final de la Copa MX no se empalmará con la liguilla, por lo cual el América buscará ganar los dos títulos.

"No se puede priorizar ninguno, se debe ir por los dos equipos. Hasta dónde yo sé y he hablado con personal de la Federación, los equipos que lleguen a la final de la Copa MX jugarán hasta después de la liguilla, no se puede empalmar los partidos, queremos los dos torneos, mi equipo trabajará para buscar los dos campeonatos."

"Estamos trabajando para darle una gran satisfacción a la afición"

Al "Piojo" se le cuestionó acerca de los extranjeros que tiene el América y la manera en la que aceptan que dos vayan a tribunas cada semana.

"El equipo ha tomado muy bien la decisión, ahorita porque hemos tenido lesionados no ha habido mayor problema, el equipo siempre busca su mejor versión, todos trabajan al máximo y estoy contento".

Por otra parte aseguró que hasta el final del torneo pensará en refuerzos antes de eso sólo en llegar lo más lejos posible. "No puedo pensar en refuerzos, apenas empieza la verdadera fiesta del futbol mexicano".

Negó rotundamente verse en Qatar 2022 como técnico de la selección mexicana, sin embargo también dejó entrever que nunca se sabe. "No lo sé, mi cabeza está unicámente en el América y querer hacer bien las cosas".

Los jóvenes que le llaman la atención

Por otro lado, aseguró que tiene juveniles que le han sorprendido y espera que sigan así en el Clausura 2018.

"Vargas, Zedillo son chavos que tienen ganas y determinación para que se les de una oportunidad el siguiente torneo".