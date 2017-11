Leonardo Cuellar: "No es el final que queríamos"

(Leonardo Cuellar | Foto: Brian Arenas VAVEL.com)

Luego de la eliminación de su equipo, el estratega azulcrema Leonardo Cuellar, reconoció que no es nada fácil el momento que atraviesan, haciendo especial énfasis en que fueron errores muy claros los que las dejaron fuera de la final.

"No es un momento agradable para nadie de los que hemos estado aquí representando al Club América al equipo femenil, es algo que duele, es algo que molesta, (...) el deseo de regresar a la cancha y de regresar a las actividades para corregir, para buscar la mejora para poder evitar esos errores que nos han costado no estar en la final, es difícil también digerir que recibes seis goles te equivocas en cuatro claramente, no es muy fácil de digerir", expresó.

Leo se dijo consciente de que este no era el resultado que esperaban, pues habían sido el mejor equipo a lo largo del torneo y el quedar fuera cala hondo, pero deja un gran aprendizaje: "No es el final que queríamos el que todos deseábamos, habíamos trabajado, y habíamos sido el equipo más consistente durante el torneo, pero al mismo tiempo consientes el equipo está creciendo juntos de estos momentos, de estos partidos, es de donde se puede crecer, y se puede dar ese paso hacia delante, para crear una generación que de muchos logros en el Club América", subrayó.

Respecto a su rival, Cuellar elogio que Guadalajara no cometió ningún error, cosa que a su equipo le costó la clasificación: "Chivas no se equivocó, nosotros hicimos errores muy claros, que Chivas no hizo, como lo hicimos nosotros, tenemos que pensar que no se cumplió el objetivo que peleábamos, hay muchas cosas positivas en nuestro plantel y en nuestro programa", comentó.

Por último, Leonardo hablo de como trabajaran en lo anímico con sus jugadoras, buscando retomar ese ánimo después de la derrota: "Recalcarles lo que es brindarles el apoyo en la cancha, y que están haciendo un gran trabajo, porque son lo que sostiene al equipo y reconocer ese gran esfuerzo nuestra institución es joven", concluyó.