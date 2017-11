Miguel Herrera: "El equipo se comportó a la altura"

(Foto: La Jornada)

Sufrido empate sin goles el que América pudo rescatar en su visita a la cancha del Estadio Azul, dado que terminó con nueve hombres el compromiso ante ‘La Máquina’ en el duelo de Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2017. Un siempre polémico Miguel Herrera tronó en contra del arbitraje y además manifestó su sentir sobre el resultado de cara al encuentro del próximo domingo en el Estadio Azteca.

“¿Indisciplina? Yo no sé de qué me hablan, indisciplina es ir a reclamarle al árbitro, es gritarle, hacer una tontería. Es una jugada analizada con choque de pies, que el árbitro se acelera bueno es cosa de él. Hay cuatro-cinco jugadas muy similares de ellos y ni siquiera fueron amarillas. Son decisiones que en la calentura del juego, el árbitro toma. Me parece que no pasa por indisciplina, pasa por intensidad. Así se le pita al América”, dijo el timonel azulcrema con respecto a la expulsión que recibió Mateus Uribe.

Posteriormente el ‘Piojo’ refirió lo siguiente: “El equipo se comportó a la altura, era un partido donde se marca un penal y no hay una tarjeta. Me ocupa que sean parejos, hoy no fue parejo con las tarjetas. Vamos a trabajar para no dar pie a la duda, no generarle esas dudas a ellos”.

Sobre el tema de Miguel Samudio que generó controversia en distintos medios y redes sociales, Herrera dijo: “Ya inventaron que hay pleito entre nosotros, por favor. Yo soy muy abierto y digo lo que pasa. No hay nada, no inventen cosas, tampoco lo voy a correr, es un jugador importante, no soy tonto”.

Finalmente sobre el resultado ante Cruz Azul que deja todo abierto para que se decida en el Coloso de Santa Úrsula al semifinalista del certamen, Miguel manifestó lo siguiente: “Es un resultado que nos deja tranquilos por el funcionamiento del equipo, por la actitud, la determinación, pero no porque fallamos un penal, somos muy exigentes con nosotros mismos, pudimos haber tomado una buena ventaja”.