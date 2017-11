Miguel Herrera: "No estamos jugando como quisiéramos"

Google Plus

(Foto: ESTO)

Con el cuchillo entre los dientes, las Águilas del América se aferraron a su posición en la tabla general para que a final de cuentas se convirtiera su acceso a las Semifinales del futbol mexicano, tras igualar 0-0 en el global ante Cruz Azul.

El estratega del conjunto de Coapa, Miguel Herrera, se dijo consciente de todo lo que tiene que mejorar su escuadra para enfrentar la siguiente fase donde se verán las caras una vez más ante los Tigres de Ricardo Ferretti.

“Cuando de repente tienes oportunidades tan claras y nos las logras, incluida en la serie un penal pues hay que ser sólidos. Estamos conscientes de que en la siguiente no nos ayuda pero bueno ya trabajaremos para la siguiente, había que pasar y ya lo hicimos”.

El ‘Piojo’ fue cuestionado sobre si el choque ante los felinos pudiera ser catalogado como revancha, luego de lo sucedido el pasado mes de diciembre donde el conjunto de Coapa cayó en la Gran Final del Apertura 2016: “No estaba yo acá. El equipo arrancó jugando bien, ellos obviamente tenían que venir a encimarnos porque necesitaban hacer un gol, tuvimos oportunidades, empezamos a jugar mucho mejor pero la verdad es que atravesamos por una sequía de gol, las más claras del partido las tuvimos nosotros. No creo que a la gente le sepa cómo revancha”.

“El equipo entendió que tenía que defender bien nuestro arco y aún así tuvimos algunas posibilidades de salir, de apretar al rival. Yo no sé si fuimos superiores pero a final de cuentas pasamos, la posición en la tabla nos da esa posibilidad porque hicimos más puntos, te da ventaja. No estamos jugando como quisiéramos, no estamos cerrando como quisiéramos pero el equipo tiene cuatro partidos con cero (en contra), el partido ante Monterrey se perdió en penales”, finalizó.