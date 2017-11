Silvio Romero: "Estamos donde nos merecemos"

(Foto: Marca)

América terminó sufriendo pero logró avanzar a las Semifinales del Apertura 2017, luego de empatar 0-0 en el global ante Cruz Azul. Ahora vendrá el momento de enfrentar a los Tigres con la misión de llegar a una nueva Final dentro del futbol mexicano.

En la zona mixta del Estadio Azteca, el delantero argentino, Silvio Romero, ofreció declaraciones con respecto a lo sucedido en la serie ante ‘La Máquina’ donde la tabla general a final de cuentas les permitió clasificar a la siguiente fase.

“Creo que se vio un equipo sólido y bueno hay que seguir por este camino, estamos donde nos merecemos. Hay que tratar de aprovechar las oportunidades, faltó meterla pero bueno somos justos pasadores”.

El ‘Chino’ fue cuestionado sobre si fue de total agrado de la escuadra, el avanzar de la manera en que lo hicieron sobre los celestes y esto fue lo que dijo: “No sé si me agrada o no, el objetivo está cumplido que era avanzar a Semifinales, después analizaremos si estamos del todo conformes o no. Hay que saberla jugar (la Liguilla) y hoy lo hicimos. Destacar la actuación de ‘Marche’ que en el primer tiempo tuvo dos paradas importantes. Creo que somos justos ganadores”.

Sobre el enfrentar de nueva cuenta a los felinos de Ricardo Ferretti, Romero expresó: “Sí, otra vez nos volvemos a encontrar en una Liguilla, va a ser un partido cerrado, no tenemos que titubear los dos equipos, esperemos y salgan las cosas bien”.

Quedaron definidos los horarios para la antesala de la Final entre felinos y Águilas. El encuentro de Ida será en la cancha del Estadio Azteca el próximo miércoles en punto de las 21:00hrs, mientras que la Vuelta se llevará a cabo el sábado en el tradicional horario regiomontano de las 19:00hrs, con el lleno asegurado.