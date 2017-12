Miguel herrera: "Entendemos que no nos quieran prestar"

Miguel Herrera dio declaraciones que hicieron notoria la molestia del timonel azulcrema hacia los equipos de la liga, pues afirmó que casi ningún equipo le prestó jugadores. Señaló que entiende que no le hayan prestado y reiteró la fortaleza de su equipo

"Vienes acá y no hay, no hay equipos que te presten, todo mundo se presta jugadores y a nosotros no, entendemos que no nos quieran reforzar, es obvio que el América siempre es un equipo fuerte, preguntas por un jugador y hay cifras que están fuera de la realidad"

El 'Piojo' calificó a dos de sus refuerzos, Henry Martín y Joe Corona, que se unirán a las filas americanistas luego de haber acordado términos en el Draft con la directiva de Xolos.

"Traemos dos mexicanos que me parece que nos funcionan,tanto Henry (Martín) que estaba siendo muy perseguido en el Draft, pues nosotros logramos tenerlo, a Joe (Corona) que es un mexicano que nos puede ayudar como un volante más".

El estratega del cuadro azulcrema habló de las circunstancias que relacionaron la salida del central paraguayo Pablo Aguilar, y aclaró los rumores sobre una posible llegada de Juan Carlos 'Topo' Valenzuela.

"Lo de Pablo (Aguilar) es una situación que mejoramos las dos instituciones (Xolos y América), ellos querían a Pablo sí o sí y la condición de traer nuestros jugadores era que saliera Pablo y traer un central que nos llenara ese espacio que se nos estaba abriendo, nunca estuvo la situación del 'Topo', nunca pasó por ahí".

Se le preguntó a Herrea si se iban contentos del Draft y así dio su respuesta:

"Nos vamos tranquilos, estaremos contentos cuando lleguen los de fuera porque solamente ahí es donde tendremos que fortalecer la parte que necesitamos".

Miguel habló sobrelas posiciones a reforzar en el mercado extranjero, y las bajas que se hablaba podían darse en este mercado nacional.

"Primero un 9 que nos ayude a hacer goles que complete bien la situación con el 'Cepillo', con Henry y con el güero Díaz".

"Vamos a seguir hablando, aquí en el Draft no sale nadie, entonces vamos a seguir pensando en ellos, mientras no salga algo por lo que tengamos que ir nosotros".

El mercado extranjero es la segunda alternativa que tienen los clubes mexicanos cuando consideran que el equipo se encuentra incompleto luego de buscar en el mercado nacional.

"Estamos viendo jugadores por todos lados, ahora sí nos corre prisa porque queremos en la jornada 1 tener un equipo completo, pero ya estaremos mañana hablando con Santiago".

El técnico de las Águilas habló sobre la posible salida de Silvio Romero, jugador que ya ha sido buscado por varios equipos.

"Entra en planes mientras no tengamos a alguien que no esté, Silvio es el jugador más asediado, nos lo han pedido muchos clubes entonces sería el jugador que podría salir pero no está fuera nadie".

"De repente preguntas y al América le puede costar el triple de lo que le puede costar a otro, así se hace, dices 'bueno préstame uno, no no te presto, bueno un cambio de jugadores, no no hay cambios', entonces piensas fortalecer a un equipo que normalmente tiene que pelear la parte de arriba, tampoco lo quieren hacer".

Aclaró que varios jugadores no salieron del equipo no porque pidiera un precio elevado, sino que las preguntas por algunos elementos americanistas, no llegaron a ser más que dudas.

Se le preguntó al entrenador del conjunto de Coapa, si se encuentran completos para competir a los equipos del norte.

"Sí, con lo que tenemos estamos completando, por supuesto con los que lleguen de fuera también nos vamos a fortalecer mucho más al equipo".

Herrera señaló que está a la espera de negociar para traer al menos a dos refuerzos más.

"Esperemos poder negociar con lo que tenemos y traer uno o dos más"

También hablo del tercer refuerzo, Aguilera, central defensivo que llega a suplir la baja de Aguilar.

"Es un jugador que conozco bastante bien, es un tipo rápido que compite bastante bien en el juego aéreo, es joven, Xolos quería a Pablo, se habló y se tomó esa decisión pero me parece que el beneficio es para los dos, ellos querían un jugador de nosotros, nosotros queríamos un jugador de ellos, y salimos beneficiados todos".

El 'Piojo' comentó que aún no ha tenido conversación alguna con el ahora nuevo jugador de Xolos, Pablo Aguilar.

"Todavía no he hablado con Pablo, se acaba de cerrar hace menos de una hora, vamos a seguir platicando con la directiva"