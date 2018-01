Guía VAVEL Clausura 2018: América

Google Plus

Después de un gris torneo para las Águilas del América, los de 'Coapa' buscarán retomar el vuelo, pues cabe recordar que en la Liga, únicamente lograron llegar a las semifinales del certamen, mismas en las que quedaron eliminadas por un abultado marcador de cuatro goles a cero, frente a quien sería campeón poco después, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Por otro lado, la Copa MX tampoco fue lo que se esperaba, pues aunque el estratega del equipo, Miguel el 'Piojo' Herrera declaró que es un torneo que no te da nada, aceptó que en una institución como lo es el América, se debe ganar absolutamente todo, algo que no pudo reflejar en la cancha, pues de igual manera se quedo en la semifinales del torneo, en un dramático partido, donde nuevamente los penales fueron el verdugo del equipo.

Un nuevo año, una nueva ilusión

Para este Clausura 2018, las Águilas llegan como uno de los serios contendientes al título, pues aunque ahora deben hacer frente a un poderío norteño, el adn ganador, así como jugadores de experiencia como Oribe Peralta, serán fundamentales en la lucha por el título, mismo que significaría nuevamente ponerse encima de su acérrimo rival Chivas.

En otro ámbito totalmente distinto, es bien sabido que la situación económica no es la mejor en la institución; esto se ha visto reflejado en los refuerzos, pues ya no es común ver esas grandes bombas a los que nos tenían acostumbrados los 'Cremas', esto no ha sido bien visto por la afición, quien aunado a un horario desfavorable y malas actuaciones, lo ha ido reflejado con entradas a la baja en el Estadio Azteca, por lo que uno de los objetivos del equipo para este torneo, deberá ser reconquistar a su gente, haciéndola volver al estadio.

Sin duda alguna será un semestre complicado, en el que la presión estará rodeando fuerte a Coapa como cada torneo, por lo que el 'Piojo' y jugadores deberán demostrar porque están en uno de los equipos más importantes y representativos del país, el Club América.

Altas

Henry Martin: Un viejo conocido por Miguel Herrera, su pasado en Xolos es bueno. Su posición natural es delantero, buscará ser una buena pareja con el capitán Oribe Peralta. En el Clausura y Apertura 2017, tuvo un total de cinco juegos iniciados y 14 donde entró de cambio, solamente un gol y una asistencia.

Joe Benny Corona: Viene de la frontera, de Tijuana. Su posición es la contención, con su escuadra anterior tuvo 24 encuentros iniciados y dos goles, en el torneo 2017. Buscará llenarle el ojo a Miguel Herrera, para poder competirle a sus compañeros de esas misma posición, no es el favorito de los seguidores cremas, pero tratará de ganarse el respeto de esta afición.

Emmanuel Aguilera: Llega para suplir la ausencia que dejó Pablo Aguilar, también viene de Xolos. Defensor central con una estatura de 1.87 metros, que tratará de aprovechar para ayudar al América, en lo ofensivo como en lo defensivo. Sus números en la campaña 2017, son de cero goles y 22 juegos disputados. Espera poder tener una gran temporada junto a la zaga defensiva para brillar entre los equipos con menor cantidad de goles recibidos.

Bajas

Pablo Aguilar | En el retorno de Miguel 'Piojo' Herrera al banco americanista, la defensa fue la zona que menos preocupó en el torneo. Sin duda alguna, de todos los elementos defensivos, nadie esperaba la salida del paraguayo. Ahora jugará, de nueva cuenta, para los Xolos de Tijuana. Desde el Clausura 2014, Aguilar vistió los colores del América. Con ella, ganó el torneo Apertura 2014 con Antonio Mohamed, técnico que lo trajo a Coapa. Además, levantó dos veces la Concachampions y disputó los Mundiales de Clubes de 2015 y 2016.

En el último torneo, Pablo jugó 13 partidos y anotó un gol, contra León en la fecha 11. Con un total de 20 anotaciones con América, el paraguayo entró al top 5 de defensas más goleadores en la historia del club. Se quedó a cinco tantos de alcanzar al primer lugar: Alfredo Tena. Dentro de esos tantos, uno de lo más icónicos fue cuando Aguilar anotó con un cabezazo, a pase de Sambueza, el segundo gol de América en la final del Apertura 2014 contra Tigres. Esa anotación significó la voltereta americanista y la eventual nueva estrella.

Miguel Samudio: Este paraguayo llegó a Coapa para el torneo Clausura 2015. Después de la salida de Miguel Layún, Samudio se adueñó en los últimos años de la banda izquierda azulcrema. Se había hablado de una posible renovación con el club en los últimos meses, pero América decidió que su ciclo había terminado. En Coapa, no ganó ninguna liga, pero fue campeón dos veces de la Concachampions. En este momento, es nuevo jugador de Querétaro. En el Apertura 2017, jugó 19 partidos con un total de 1654 minutos. Además recibió una tarjeta roja y no anotó ningún gol.

Uno de los momentos que más se recordaran de este jugador fue en las semifinales del Clausura 2016 contra Monterrey cuando América fue eliminado. Aquella vez, Samudio cometió penal por una supuesta mano que Roberto García Orozco marcó. Esa jugada significó el cuarto gol para Rayados y la eliminación azulcrema. Al momento de que se pitara esta acción, el paraguayo apuntó al cielo y en sus labios se pudo leer: "Hay un Dios, hay un Dios".

Gerson Torres: Este jugador costarricense llegó al conjunto de Coapa cuando Ricardo La Volpe estaba en el banquillo azulcrema. Con apenas 20 años, Torres prometía ser un buen prospecto para que el técnico argentino explotara paulatinamente su nivel. Sin embargo, no fue requerido para el Clausura 2017, y jugó seis encuentros con la Sub-20 del equipo, en donde anotó un gol en seis encuentros. En la Copa de ese semestre, el tico disputó dos partidos: contra Santos y Tijuana.

Cuando Miguel Herrera llegó a América, sus servicios no fueron requeridos en toda la fase regular del Apertura 2017. Su debut en la liga llegó en el partido de ida de los cuartos de final contra Cruz Azul en el que disputó dos minutos. En la Copa, Gerson disputó un minuto cuando América visitó a Atlas en el Estadio Jalisco. Actualmente es parte del plantel de Necaxa que dirige Ignacio Ambríz.

Manuel Pérez: Surgido de la cantera de Pumas y tras destacar como goleador en fuerzas inferiores, 'Manu' emigró a Pachuca en busca de consolidación y minutos, mismos que no llegaron. Llegó a Coapa para el Apertura 2016 y tras año y medio en la institución azulcrema únicamente sumó 210 minutos en tres torneos de Liga. Lo único por lo que podría ser "recordado" es por el doblete que anotó en la derrota ante Pachuca en la última fecha del Clausura 2017. A sus 24 años buscará consolidarse en Primera División con Lobos BUAP.

Gil Burón: El lateral surgido de la cantera americanista tuvo un año digno del olvido. Durante el primer semestre, con Ricardo La Volpe jugó únicamente tres partidos de Liga sumando poco más de 100 minutos, sin embargo, para el Apertura 2017, no llenó el ojo a Herrera y fue relegado a la filial de Segunda División donde disputó solo siete partidos. Buscará minutos en el Ascenso MX con Murciélagos.

Carlos Rosel: Tras varios años buscando la consolidación en el cuadro americanista, el 'Chivo' nunca pudo brillar más allá de las fuerzas básicas. El último semestre no fue la excepción y su participación se limitó únicamente con el cuadro de Segunda División. Con 22 años, buscará consolidar su carrera en la división de plata del futbol mexicano, con el vigente campeón, Alebrijes de Oaxaca.

Luis Amador: El canterano americanista destacó con las fuerzas básicas de Coapa y este último semestre se integró con el primer equipo en busca de minutos y participación con el primer equipo, mismos que no llegaron, pues solo pudo tener participación en Segunda División y con la Sub-20 del equipo. Salió a préstamo para defender los colores de Murciélagos.

Jugador a seguir en el Clausura 2018

Henry Martin: Si bien el delantero yucateco no llega como el refuerzo 'bomba' que la afición americanista espera, ha demostrado hambre de trascender como jugador americanista. En los partidos de preparación lució bien acompañando a Oribe Peralta en el ataque azulcrema. Siendo un hombre de confianza para Miguel Herrera luego de haber trabajado con él en Tijuana, Henry buscará ser la sorpresa de este torneo y más allá de quién llegue como refuerzo ofensivo del extranjero, la competencia interna estará a tope con el atacante mexicano.

Analizando al estratega

Es el segundo torneo en el que Miguel Herrera dirige al cuadro ‘Azulcrema’ en su segunda etapa como Director Técnico; además de su gran carácter para dirigir al Club América, el ‘Piojo’, siempre se ha caracterizado por planear cada torneo detalladamente, en esta pretemporada en Querétaro, en la que ha tenido un par de victorias, se ha encargado de pulir jugadas preparadas y afinar cada posición del que será su cuadro titular.

Para el clausura 2018, contará con jugadores de experiencia como Oribe Peralta, Agustín Marchesín y nuevos refuerzos para darle un giro a su cuadro, como Henry Martín; la exigencia del estratega, siempre es máxima, por lo que buscará por lo menos uno de los tres torneos que se van a disputar en el primer semestre del año.

La conexión que la afición y el jugador tienen con Herrera, serán el último factor para que los objetivos del club puedan llevarse a cabo, además del compromiso que todo el cuerpo técnico le impregnan a todo el grupo.