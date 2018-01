Miguel Herrera: "No buscamos copiar a nadie, otros copiaron al América"

(Foto: Resaca Americanista)

El primer regalo de Día de Reyes llegó para las Águilas del América, dado que se confirmó muy temprano la mañana de este viernes la incorporación del atacante francés Jeremy Ménez, motivo que en conferencia de prensa el estratega azulcrema Miguel Herrera agradeció a su directiva por el trabajo realizado, agregando que faltan todavía refuerzos por llegar.

“La verdad quería decir las cosas antes pero mientras no se concrete nada no se podía. Agradecer a la directiva que sigue trabajando a marchas forzadas, son tiempos difíciles en contratación. No es de dinero, no pongan que el América no tiene dinero, es de contrataciones, es de circunstancias. Estos que elegimos están en clubes, afortunadamente ya se concretó lo de (Jeremy) Ménez”, anexando el ‘Piojo’ que el galo podría debutar en la fecha dos o tres del nuevo certamen mexicano.

Herrera dejó en claro que aún siguen esperando un centro delantero nato que acompañe a Oribe Peralta y refirió que Luuke de Jong sigue siendo una de las opciones importantes para llegar al nido de Coapa, aunque tienen el respaldo de un par de elecciones más.

“Nos interesa, es un jugador importante, muy de área, muy rematador, con ambas piernas y de cabeza, un tipo que aguanta muy bien la pelota, por cualquier cosa que no se dé una, tenemos otra, estamos en ese proceso de estar platicando con la gente del PSV para ver si se puede llegar a un acuerdo y si es factible que salga en esta época”.

Mucho se ha hablado de lo que ha hecho Tigres y lo revolucionario que ha sido la etapa de André Pierre Gignac en México, sin embargo, Herrera fue contundente en sus palabras: “Digan lo que digan nosotros buscamos jugadores importantes para el club, no buscamos copiar a nadie, otros equipos copiaron al América, el equipo que compraba siempre era el América”.

Finalmente de cara al debut en el Clausura 2018 ante Querétaro, fiel a su estilo, Miguel adelantó su alineación que será la siguiente, tomando en cuenta que tanto Edson Álvarez y Guido Rodríguez están suspendidos:

Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas; Joe Corona, Mateus Uribe; William Da Silva, Renato Ibarra; Henry Martin y Oribe Peralta.