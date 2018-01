A enterrar al tuzo

Google Plus

Silvio Romero le marcó doblete al Pachuca en el Apertura 2016 (Foto: La Afición)

América y Pachuca se enfrentan en la jornada 2 del Clausura 2018. Una rivalidad que ha crecido en la última década, aunque sus orígenes datan de la época amateur de nuestro fútbol. En VAVEL te presentamos los datos más importantes de esta añeja confrontación.

Visitante incómodo

Jugar en casa es un maleficio en esta rivalidad. Los tuzos tienen 3 victorias consecutivas en el Azteca, aunque las Águilas han respondido manteniéndose invictas en el Hidalgo en igual número de juegos ¿Podrá América romper la marcha fúnebre de los locales?

El éxito del Pachuca para esta buena racha en Santa Úrsula es su ofensiva, pues ha agujerado la portería del Azteca con mucha facilidad en sus últimas tres visitas; 10 goles, siempre marcado 3 o más anotaciones.

América tiene 4 partidos sin ganar como local

Además los números no favorecen al América. Los azulcremas no ganan de local desde el 24 de octubre de 2017. Tratarán de evitar a toda acosta acumular 5 seguidos sin vencer en casa, lo que no sucede desde abril del 2014, cuando llegaron a hilar 6 juegos sin conocer el triunfo en su cancha.

El antídoto perfecto

Miguel Herrera conoce la fórmula para ganarle a Pachuca. En los 7 enfrentamientos en los que ha enfrentado al cuadro hidalguense siendo técnico del América ha obtenido 6 victorias. En 4 de ellas los ha vencido por 2 o más goles.

Una de las claves para lograr un nuevo triunfo es tener jugadores con efectividad ante la portería de los tuzos. En 4 de los últimos 5 duelos los atacantes americanista han marcado un doblete; Cecilio Domínguez, Manuel Pérez, Silvio Romero y Oribe Peralta fueron los encargados.

El último equipo en arruinarles el año nuevo en su estadio fue Pachuca en 2011.

A favor del equipo de Coapa juega su buena racha en su primer partido del año como local. Se han mantenido invictos en tal condición desde 2012.

En todo caso, la afición puede esperar goles en el Azteca. América y Pachuca no empatan a 0 en el Azteca desde el 22 de julio de 2001. Han pasado 19 enfrentamientos, en los que Águilas y Tuzos promedian 3.3 goles por partidos.

Venganza carioca

Los duelos entre América y Pachuca guardan una curiosa anécdota. Francisco Moacyr Santos, estrella brasileña del América en los 60, dejó al club tras terminar una irregular temporada 1966-1967. El carioca no se fue nada contento del equipo, pues su destino fue reforzar al recién ascendido Pachuca.

Moacyr tomó entonces venganza, y lo hizo de la mejor manera que lo puede hacer un delantero; marcando goles a su ex- equipo. Con los tuzos el brasileño se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los Cremas al anotarles 5 goles en 5 diferentes partidos, además de un penal decisivo en el torneo de Copa ¿Será que Joaquín `Shaggy´ Martínez o Christian Giménez continúan con su legado?