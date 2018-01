Oribe Peralta: "La exigencia siempre es al máximo y eso es algo que me gusta"

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

Luego de hacerse presente con un buen gol ante los ‘Tuzos’ del Pachuca en duelo que concluyó con empate 2-2, el delantero de las Águilas del América, Oribe Peralta, sabe de la importancia que tiene el haber renovado contrato con los capitalinos y a pesar de que el retiro pudiera estar cerca, el atacante quiere seguir entregando buenas cuentas con el equipo de Coapa. En entrevista para TDN, el ‘Hermoso’ habló sobre su presente y futuro a corto plazo dentro de su carrera.

“Me siento muy contento, sobretodo porque pude firmar con América un nuevo contrato. Estoy muy feliz acá, espero cumplir muchas de las metas que tengo junto con mis compañeros, tratar de conseguir muchos títulos más. La exigencia siempre es al máximo y eso es algo que me gusta y quiero responderles de la misma forma”.

Sobre la cercanía de terminar su etapa como jugador profesional, esto fue lo que comentó el atacante de las Águilas: “He disfrutado cada momento y aprendido de muchas cosas, estoy muy contento, sé que el día va a llegar y lo haré contento. Quiero estar al 100%, no que el futbol me retire por no estar en aptitud de no hacerlo, sino que yo diga hasta aquí y convencido de que hasta ahí es mi momento, tener la capacidad de decidir. Me sentiría muy feliz de poderme retirar ya sea aquí o en Santos”.

La directiva americanista ha puesto mucho empeño en conformar un plantel altamente competitivo para el Clausura 2018 y también la Concachampions. Ante esto, Oribe dijo sentirse de la siguiente manera: “Me gusta, me ilusiona, la verdad creo que se pueden conseguir muchísimas cosas, tenemos competencia interna, eso va a hacer que cada partido se juegue a máxima intensidad porque nadie va a estar dispuesto a ceder su lugar. Vamos a demostrar partido a partido que es el mejor plantel”.