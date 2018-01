Miguel Herrera: "El equipo se ve cada día más sólido"

Google Plus

Continúan las secuelas de lo que fue el Clásico entre el conjunto de las Águilas del América y los Pumas, donde todo concluyó con un empate sin goles, dentro de la tercera fecha del Clausura 2018. El estratega del cuadro azulcrema, Miguel Herrera, en entrevista para el programa de “Zona Águila” en TDN, ofreció declaraciones con respecto al cotejo en CU y sobre lo que viene para su escuadra este fin de semana.

“Revisamos el video y las llegadas más claras fueron nuestras, la verdad que el equipo no juega mal, ambos se entregaron, intentaron. Pumas está arrancando un torneo bueno pero ese horario es inhumano, con ese calor, a las 12:00hrs con la altura llega un momento en que ambos equipos terminan bajeados, cansados. Hay partidos de 0-0 que son entretenidos, lo único que faltó fue el gol”.

Posteriormente el ‘Piojo’ expresó el momento que vive en torno a sus jugadores puesto que las cuestiones de lesiones y adaptación, no le han permitido tener plantilla completa: “Vamos en la reestructuración de este equipo que cada vez se ve más sólido. (Andrés) Ibargüen me parece que todavía no está al 100%, esperemos que esta semana ya esté Jéremy (Ménez) y empezar a ganar los puntos que la gente quiere ver”.

Finalmente Herrera comentó que difícilmente Paul Aguilar podría ver acción ante Atlas, William Da Silva probará a ver si está listo para ser considerado y sobre Silvio Romero aceptó que hay ofertas, una de ellas por parte del Independiente que quiera hacerse de los servicios del ‘Chino’.

Las Águilas no se rinden en el caso Mateus.

Por otro lado, América no desiste y luego de que este pasado lunes la Comisión Disciplinaria dio a conocer que no procedió la inconformidad azulcrema por la tarjeta roja a Mateus Uribe, la directiva capitalina ahora acudió a la Comisión de Apelaciones para la revisión del caso. Será en próximas horas cuando se conozca el dictamen final sobre el mediocampista colombiano.