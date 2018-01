Cecilio Domínguez: "No me preocupa otra cosa que lo que pase en la cancha"

Foto: Goal.com

Cecilio Domínguez, quien fuera titular el domingo pasado frente a Pumas y elegido como el mejor jugador de ese encuentro por la afición americanista, habló hoy en las instalaciones de Coapa acerca de su presente, y el siguiente partido contra Atlas.

Acerca de su sentir en este arranque de torneo, el paraguayo comentó: “Cuando yo llegué al América, pensé en eso justamente, en toda la gente que habla mucho. Al comenzar, realmente sí podía llevar bien las cosas, pero después ya no. Era muy fuerte lo que se decía, pero en este nuevo torneo ya me mentalicé. Me hablaron mucho y estoy trabajando en eso. Así que no me preocupa otra cosa que lo que pase en la cancha”.

Asimismo, el camiseta 10 cree que este puede ser su torneo pues viene haciendo bien las cosas, incluso ha estado trabajando por su parte el aspecto físico, y siempre piensa en hacer grandes actuaciones. Además, mencionó que el haber jugado la jornada pasada de titular le ha quitado presión de encima pues no lo hacía desde la jornada 14 del torneo anterior.

Por otro lado, Cecilio sabe que la competencia interna no será nada sencilla, pero el que estén nuevos jugadores, como Andrés Ibargüen, no es un problema: “También eso es lindo. Tenemos grandes jugadores en muchos puestos y hay que dar lo mejor para jugar porque así no te vas para la banca o para allá arriba (la tribuna)”.

Para finalizar, al ser cuestionado sobre la importancia de conseguir tres puntos frente a los Rojinegros del Atlas, Domínguez sentenció: “Es una obligación para nosotros ganar todos los partidos. No solamente porque sea Atlas o sea Pumas, o porque sea cualquiera; este equipo siempre debe salir a ganar. Estamos trabajando para eso. Realmente nos sentimos muy bien. Ya hemos hablado con todos los compañeros que hay que estar concentrados para todos los encuentros”, finalizó el paraguayo.