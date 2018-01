Silvio Romero: "Podría haber dado un poco más"

Google Plus

(Foto: Tribuna Noticias)

Finalmente de forma protocolaria se anunció de manera oficial la salida del atacante Silvio Romero de las Águilas del América. A través de sus redes sociales oficiales, el club de Coapa dio por terminada la etapa del ‘Chino’ en el Nido y le deseo suerte en su nueva etapa, la cual será con el conjunto de Independiente.

Romero ofreció algunas declaraciones donde manifestó su sentir de lo que es el cierre de su era con los azulcremas y mostró autocrítica al respecto: “Siento que le debo un poco, podría yo haber dado un poco más, haciendo un poco de autocrítica. En Jaguares me fue muy bien, al principio en América fue muy bueno, me acuerdo del Mundial de Clubes, me quedo con eso”.

Posteriormente el ‘Chino’ abundó en lo que fueron sus últimos momentos como elemento de la institución capitalina: "Estaba fuera de planes, la realidad es esa, más allá de que uno tenía un tema familiar muy importante, bastante arraigado con mi país. Nos costó tomar una decisión y nos vamos tranquilos”.

“Decepcionado no, viene un reto importante y eso a uno lo fortalece”.

Finalmente el delantero sudamericano aceptó que habló con la directiva al respecto de su salida: “Sí, he hablado con ellos, me lo guardo para mí, es una charla que tuvimos primero con Miguel (Herrera), después con Mauricio Culebro pero bueno lo importante es que nos pudimos mirar a la cara y decir las cosas que pensábamos”.

América continúa entonces su preparación para fungir nuevamente como local este fin de semana. El rival en turno ahora son los Lobos BUAP de Rafael Puente Jr, en duelo que arrancará este sábado en punto de las 21:00hrs en la cancha del Estadio Azteca. Será la primera vez en la historia de los torneos cortos que el conjunto poblano enfrente a los capitalinos en el Coloso de Santa Úrsula.