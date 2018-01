Negó Miguel Herrera que Carlos Bacca llegue al América

Google Plus

(Foto:Agencias)

Las Águilas del América han buscado a más no poder su último refuerzo, en específico un 9 nominal que pudiera ser el acompañante de Oribe Peralta en el ataque. El tiempo de negociaciones está por concluir y luego de ya haber arrancado el Clausura 2018, la directiva azulcrema no ha desistido por obtener dichas características de alta.

Apenas este pasado lunes, Santiago Baños, Presidente Deportivo, manifestó que ya tenían colocada otra posibilidad en la mira. De inmediato los rumores sonaron a través de redes sociales y uno de los nombres fue el de Carlos Bacca. Miguel Herrera se tomó un tiempo para hablar con los medios y de inmediato fue cuestionado sobre dicho jugador.

“No hay nada, mañana con gusto les hablo cuando se cierre todo el registro. Mientras esté abierto, la directiva está haciendo todo lo posible. Yo estoy contento de cómo el equipo está armado pero si la directiva puede tener la posibilidad de otra gente, qué bueno, bienvenido”.

Al ser cuestionado sobre de qué nacionalidad es la posibilidad de alta en las Águilas, el ‘Piojo’ comentó: “Dos gentes que hemos visto, no vamos a traer nada más por traerlo, hay un argentino y un colombiano pero no es (Carlos) Bacca. Sí preguntamos por él anteriormente y nos dijeron que no”.

Con respecto a las características del elemento que Herrera quiere, el estratega de los azulcremas dijo firmemente: “No me interesa que sea una gran ‘bomba’, que sea un jugador que realmente necesitemos. Si no podemos traer eso en este momento como lo hemos dicho, pues nos vamos a quedar cómo estamos, llenar por llenar espacios no”.

Finalmente luego de que ya se confirmó de forma oficial la salida de Silvio Romero, Herrera expresó qué le faltó al ‘Chino’ en el conjunto americanista: “Conmigo funcionó el torneo pasado, arrancó bien, desafortunadamente no tuvo el gol que necesitamos. Le deseo que le vaya muy bien”.