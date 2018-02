Miguel Herrera: "Me parece que aún no estamos al 100%"

Google Plus

De manera eficaz y con goleada, las Águilas del América lograron su tercera victoria de la temporada tras dar cuenta de los Lobos BUAP con marcador 5-1 en la cancha del Estadio Azteca, en duelo correspondiente a la fecha 5 del Clausura 2018.

Miguel Herrera en conferencia de prensa se mostró ecuánime tras la contundente victoria, sabedor de que aún queda mucho camino dentro del certamen, donde América como siempre está obligado al título del futbol mexicano.

“Vamos bien, vamos sumando, me parece que todavía no estamos al 100%, aprovechamos bien el momento de tener un hombre de más, trabajamos bien para aprovecharlo y el equipo se vio contundente. Físicamente me parece que les falta un poco a Jéremy (Ménez) y Andrés (Ibargüen)”.

El ‘Piojo’ fue cuestionado sobre Oribe Peralta, elemento que no ha andado fino en vísperas de gol: “Está muy bien, hicimos una posición diferente para que entrara más solo, desafortunadamente la primera pelota, le saca una impresionante el arquero de ellos. Y bueno cuidando un poco las tarjetas, pensando en el siguiente partido, por eso salió. Él quiere aportar más pero lo que está haciendo es extraordinario, es un jugador muy valioso”.

Sobre el desempeño del galo que ya marcó su primer gol enfundado en los colores azulcremas, Herrera dijo: “Vamos a buscar que siga sumando más minutos, que se vea más sólido en su aspecto físico. Vamos bien, hoy aprovechamos el momento de tener un hombre de más y el equipo se vio contundente”.

América tendrá ahora una prueba de fuego la próxima semana en la cancha del Estadio Universitario, cuando se enfrente al actual Campeón del balompié nacional, los Tigres de Ricardo Ferretti en punto de las 19:00hrs, entrando ya al primer tercio de torneo. Hasta el momento los azulcremas suman 11 unidades de 15 posibles, sin derrota en su haber.