William Da Silva consciente de la competencia interna en América

(Foto: Ezequiel Gasca / VAVEL México)

La competencia dentro del América ha aumentado, sin embargo, esto no detiene en lo absoluto a William Da Silva, mediocampista brasileño que aseguró buscará a como dé lugar su puesto dentro del once titular de las Águilas del América. En palabras para el medio deportivo de TDN, el ex de los Gallos Blancos, habló sobre su presente con la escuadra de Coapa.

“Con (Ricardo Antonio) La Volpe jugué todos los partidos, con Miguel (Herrera) tuve el torneo pasado una buena cantidad de minutos, lástima que me vino la lesión en el mejor momento en el que me encontraba, tuve que salir un rato y después a pelear puestos otra vez. No ha sido muy fácil pero uno nunca ha bajado los brazos, uno sabe que la competencia acá es muy sana, la decisión siempre la va a tomar el ‘Profe’ y siempre se le va a respetar”.

Da Silva sabe de la calidad que posee América en cuanto a plantilla se refiere y lo toma de la mejor manera: “Los lunes arranca para todos acá y todos quieren llegar el sábado y estar entre los once y aportar lo más que se pueda. El que esté ahí no quiere dejar ir la oportunidad y si lo hace bien, ganan todos: el club, el entrenador. El chiste es agarrar la oportunidad y no soltarla”.

Mucho se ha generado de comentarios entorno al fichaje estelar del América, Jéremy Ménez. Da Silva espera que pueda seguirse mostrando de buena forma dentro del balompié nacional con los azulcremas: “Sí se ve que tiene muchísima calidad, que nos va a dar mucho, él como todos los que llegaron. Queremos ayudarlo, para que se acople lo más pronto posible”.

Miguel Herrera y su escuadra se meterán una vez más a la siempre hostil cancha del ‘Volcán’, para enfrentarse a los Tigres este sábado en punto de las 19:00hrs, con el fin de romper una racha de casi tres años sin vencer a los felinos dentro del torneo de Liga.