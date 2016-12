Bryan Garnica: "Quiero seguir sumando minutos con Atlas"

(Foto: VAVEL México-Damián Besares)

El nativo de Nezahualcoyotl, Edo. De México, sabe de lo importante que es seguir sumando minutos con Atlas, es por ello, que el que hayan llegado refuerzos como Fidel Martínez y Matías Alustiza, no le preocupa, pues dice que ello obligará a ejercer la competencia para que el equipo termine por explotar y encuentre los resultados que buscan.

“Claro que es importante que lleguen esta clase de refuerzos, son jugadores probados en el futbol mexicano y con eso me siento listo para competir por un puesto. El torneo anterior me sentí bien jugando como extremo, me gusta llegar hasta el rincón de la cancha; es muy importante la continuidad que se le da al plantel y sobre todo a los jóvenes. Con el “Profe” es con quien mejor me he sentido, ya que con los anteriores no sumaba muchos minutos”.

Respecto a la posibilidad que surgió de salir de la Madriguera, Garnica se mostró muy contento, ya que aún se siente en deuda con la afición y con el proyecto que encabezan de la Torre y Gustavo Guzmán. Fuentes cercanas a la institución, informaron que el Pachuca ofreció 4 mdd por su pase y ante ello se resistieron, ya que buscan consolidar a los jóvenes que son de cantera.

“La verdad que no estaba enterado (sobre la posibilidad de salir) pero me siento muy cómodo y agradecido por la oportunidad de seguir en esta institución. Lo primordial es hacer un buen torneo, jugar y trabajar para buscar liguilla; solo podemos responder de la mejor forma por la confianza brindada, trabajando al máximo”.

El cuadro de Atlas, continuará con su etapa de preparación. La semana entrante chocaran contra Morelia, posteriormente a Tijuana; ambos juegos en suelos norteamericanos. El primer partido del torneo, será ante los Diablos Rojos del Toluca, en la cancha del Estadio “Chivo” Córdoba.