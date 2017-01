Daniel Álvarez: "Estoy mentalizado a dar lo máximo"

(Foto: Atlas FC)

Los Rojinegros del Atlas se preparan diariamente haciendo la parte final de la pretemporada para comenzar de la mejor manera su partido inaugural del torneo Clausura 2017 visitando a los Diablos Rojos de Toluca en el Estadio Alberto ‘Chivo’ Córdoba. Por lo cual el volante canterano Daniel ‘Fideo’ Álvarez le motiva iniciar ganando desde la fecha 1.

“Motivado e ilusionado de comenzar un nuevo torneo, con la ilusión de poder llegar hasta el título. El equipo está concentrado que tenemos que ir a sacar los tres puntos de visita porque es importante para nosotros”.

También hizo énfasis en cumplir la meta propuesta por la directiva de alcanzar los 27 puntos, pues cree que el plantel está mentalizado y preparado para lograr dicho objetivo.

Daniel respondió al llamado de la cantera los cuales tendrán más minutos por merecimientos, además que con el torneo de la Copa MX podrán tener minutos en el terreno de juego con el primer equipo.

El casca 8 de los 'Zorros' es consciente que pese a su calidad, le ha costado mantener un ritmo, y la irregularidad le ha jugado en contra: “Este torneo debo de tener más regularidad, más minutos, y no volver a la banca y después de titular, este torneo tengo que sumar más minutos, sí se pueden todos mejor. Son dos excelentes jugadores, como cualquier compañero que venga va a venir a dar lo máximo. A todos los compañeros siempre le aprendes algo, cada jugador tiene algo especial”, comentó sobre los nuevos refuerzos Fidel Martínez y Matías Alustiza.

Con respecto al rival del próximo domingo, Daniel acotó: “Nosotros sabemos que en casa siempre son fuertes (Toluca), por la altura y a la hora que ellos juegan, que se suelen encerrar y dejar el desgaste al rival, pero nosotros debemos de hacer lo nuestro, sí nosotros hacemos bien las cosas, los resultados se van a dar”.

Daniel reconoció la importancia de empezar el torneo ganando, y más como visitante, aunado al hecho de que el torneo pasado no lograron ganar en condición de visitante. Sin embargo, la mentalidad está firme en ganar el domingo en cancha ajena. El volante tapatío consideró que el fútbol de Atlas será muy dinámico y concentrará su estilo en atacar y presionar constantemente al rival.

Sobre el hecho de los rumores sobre su salida al América, ‘Fideo’ destacó que la directiva aguantó para quedárselo, pues no piensa irse sin antes ser campeón: “Me enteré por redes sociales, de varios rumores, de equipos que me pretendían, pero por algo no se dieron las cosas, es una motivación para mí, saber que Atlas confía en mí. A mí una ocasión me preguntaron qué era lo que pretendía, antes varios contestaban eso - debutar y salir a otro club- mí primer objetivo es ser campeón aquí, eso marcaría mí historia, no importa a donde me vaya”.