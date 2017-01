'Profe' Cruz: "Somos un equipo competitivo y equilibrado"

Cruz tendrá su segundo torneo dirigiendo a los Rojinegros | Foto: Atlas FC

Después de un arduo trabajo de pretemporada, por fin, este domingo se dará el debut de Atlas en el Clausura 2017, frente a Toluca en el Estadio Alberto 'Chivo' Córdova en punto de las 12 horas. Y el técnico, José Guadalupe Cruz, se dice listo, al igual que sus futbolistas de ir a una de las canchas más difíciles de la Liga MX, para buscar un triunfo que se ha negado por más de tres años en la capital mexiquense.

"Estamos bien, es un torneo mucho más difícil y decisivo para los equipos que se juega el descenso. Todos pretendemos estar en liguilla, se han reforzados muy bien los equipos y tienen planteles muy competitivos. Nosotros tenemos partidos muy bravos de inicio y así lo será a lo largo del torneo, pero estamos conscientes que la competencia no será fácil y estaremos a la altura de las circunstancias, manteniendo la base del torneo anterior y con dos refuerzos que nos vienen a apuntalar la zona ofensiva", esto fue lo señalado por Cruz acerca del momento que vive Atlas previo a encarar el inicio del torneo.

Las lesiones mermaron a el club en el pasado torneo, pero parece que poco a poco van saliendo a flote. Matías Alustiza estará listo para debutar ante Toluca, después de su lesión ante Cimarrones; pero Jaine Barreiro estará disponible hasta la semana 5. Por lo que la responsabilidad en el ataque podrá ser formada por el tridente de Barragán, Fidel y el 'Chavo' Alustiza.

Sobre tantos males que tienen los Rojinegros entre los que se encuentran: no ganar en calidad de visitante, tener ya más de dos años sin triunfar en el Clásico tapatío y no calificar a liguilla, Guadalupe Cruz dijo que el primero a cumplir será ganar de visitante, desde la jornada uno; a partir de esto se podrán ir logrando las otras dos metas en este Clausura 2017, paso a paso.

"Yo pienso que tengo jugadores jóvenes de gran calidad como el 'Fideo’ , Barragán y Garnica que tienen mucho futbol y lo han hecho muy bien. Esto hace una competencia día a día por ganarse un puesto para el fin de semana. Los tres podrán ser titulares si mantienen el nivel que tuvieron el semestre pasado y correspondan a nuestras expectativas. Pero hay que premiar a quiénes lo están haciendo mejor, no importa si es de cantera o viene llegando al equipo, si es joven o grande; nadie debe de estar por encima del equipo", esto en referencia a los refuerzos Matías Alustiza y Fidel Martínez si serán titulares desde un inicio; para el debut del torneo aún hay dudas si arrancarán los dos o si se podrá colar al once titular Martín Barragán.

La llegada del mediocampista ghanés Clifford Aboagye y el delantero juvenil Federico Lavallén, tendrán dos diferentes labores en el club. El proveniente del Granada B se integrará de lleno con el primer equipo y el hijo de la leyenda rojinegra jugará con la Sub-20 pero, como siempre, estará al pendiente de su funcionamiento y de todos los futbolistas de la generación azteca campeona el semestre pasado.

"Lo prioritario es la liga, así es como lo exige nuestros dirigentes y la misma afición, pero definitivamente si juego con jóvenes en la copa mx no es una descarga o falta de interés. El torneo anterior no tuvimos competencia de Copa y nos afectó muchísimo porque no le pudimos dar juego a los jóvenes y futbolistas que no tenían muchos minutos",con esto finalizó la conferencia de prensa de José Guadalupe Cruz sobre la importancia que le darán al torneo copero, en donde están colocados en el Grupo 4 con Puebla y Mineros.