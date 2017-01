'Profe' Cruz: "La victoria es justa y merecida"

El técnico de los Rojinegros salió contento con los tres puntos| Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Para sorpresa de muchos, pero no para el interior del seno rojinegro, Atlas sacó la victoria (2-0) ante Tigres este sábado por la noche en el Estadio Jalisco con gol de Matías Alusitza y un gol en su propia puerta de Hugo Ayala en la primera parte. Con un equipo revolucionado de cara al marco contrario los 'Zorros' sacaron avante uno de los juegos más complicados que tenían marcado en el calendario.

“Me da mucha alegría porque hemos tenido una semana difícil después del primer resultado porque esa no era realmente la cara del equipo. Estábamos en deuda y apenados con nuestra afición, hoy me siento realmente muy orgulloso por el debut en casa, que los refuerzos lo hayan hecho tan bien. Pero me siento todavía mejor porque el equipo hoy ha demostrado que en base a garra, carácter y determinación, tiene calidad para competir y ganar a cualquier rival. Este rival (Tigres) no fue cualquiera, con un plantel muy basto. Así que esto nos pone muy contentos y estamos seguros que más alegrías vendrán con la actuación de los refuerzos, pero por supuesto con la actuación de todo el equipo”, José Guadalupe Cruz compaginó que el debut en el Estadio Jalisco en la presente temporada fue muy bueno y el resultado que se observó el sábado podrá repetirse en los siguientes encuentros.

Para el estratega del equipo tapatío rescata mucho el resultado de la jornada 2, debido a que el equipo de Tigres podría formar fácilmente dos equipos competitivos para la Liga MX. Esta forma de juego es la que debe seguir el equipo para que se vayan dando los resultados en el campeonato, además que la victoria borra la mala cara de la primera jornada tanto a la afición como a los demás equipos de la liga y Atlas será un equipo competitivo en lo que venga del Clausura.

“Primeramente me quedó contento por ellos, Fidel viene de una etapa de mucha irregularidad pero la calidad siempre la ha tenido. Matías Alustiza es un jugador probado en el futbol mexicano que también nos da muchas alegrías y de quien quizás teníamos ya más sapiencia de cómo le aportaría al equipo”, esto fue lo que respondió Cruz ante el cuestionamiento sobre los refuerzos que llegaron de la Liga MX y se asociaron para conseguir la segunda anotación de Atlas en el partido convertida por el ‘Chavo’ Alustiza.

Además de ellos dos, también se dio el debut de Clifford Aboagye que dio vistas que le será de mucha ayuda para el equipo. Con apenas 21 años se mostró atrevido y tratando de filtrar pases para los delanteros. A palabras expresas del 'Profe' Cruz: "Me sorprendió la gran calidad que tiene Clifford". Otros destacados en el juego fueron Rafael Márquez, Javier Salas y Christian Tabó, este último lamentó el estratega que lo abuchearan cuando salió del campo porque hizo un gran partido.