Clifford Aboagye: "Me siento muy cómodo aquí"

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

Los Rojinegros del Atlas vencieron en casa al campeón de la Liga Bancomer MX, los Tigres de la UANL, por marcador de 2 goles a 0. En este partido se dio un debut muy peculiar, se trata del volante ofensivo nacido en Ghana, Clifford Aboagye, futbolista de 21 años de edad, el cual dio sus primeras palabras como futbolista rojinegro.

“Me siento muy bien, con mucha alegría porque hemos podido ganar, y más a un equipo como Tigres, porque es un equipo fuerte acá. Y claro que las sensaciones son buenas, porque hemos conseguido la victoria gracias al trabajo hecho”, comentó el futbolista africano.

Tras el triunfo conseguido en casa, Clifford se mostró contento por jugar en el Jalisco, además del arropo que le brindó la afición rojinegra, y dio sus sensaciones del partido, así como sus deseos de mejorar en lo individual y en lo colectivo.

(Clifford debutó, entrando de cambio al 57' por Tabó | Foto: Atlas FC)

“Hoy el equipo ha estado bien, en lo colectivo, el nivel hemos estado bien, pero debemos ir más para arriba. La afición es muy grande, son muy animadores, estoy muy enamorados de ellos, y voy a seguir trabajando para que podamos ganar y podamos dar más de lo que tenemos”.

El casaca número 20 de los Zorros dijo sentirse cómodo en nuestra Liga, a la cual destacó por el nivel tan competitivo que hay en nuestro balompié, y más teniendo a compañeros de gran calidad, como Rafael Márquez, Fidel Martínez, Brayan Garnica y Matías Alustiza.

“Es que ellos son buenos jugadores, con mucha experiencia, y son jugadores que esperaba mucho más de ellos, y siempre es bien jugar a lado de ellos. El fútbol profesional en todos lados es igual, hay equipos con niveles diferentes en todas partes del mundo, me gusta la liga mexicana, me he sentido muy bien, muy cómodo de estar aquí”, finalizó el jugador ghanés.