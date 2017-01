Leiton Jiménez: "Nos hemos hecho fuertes en casa"

Google Plus

(Foto: Luis Aguirre / VAVEL)

El invicto se mantuvo en casa, y los Zorros del Atlas vencieron en el Estadio Jalisco al campeón Tigres de la UANL, por marcador final de dos goles a cero. En dicho partido se marcó el regreso esperado del central colombiano Leiton Jiménez, quién reapareció tras una lesión que lo marginó medio torneo:

“Primero que todo contento por jugar, ya tenía mucho tiempo de estar fuera, me perdí la gran mayoría del torneo pasado, los profesores siempre quisieron que estuviera al cien, ahorita ya estoy bien y hemos hecho un buen trabajo, le dimos seguridad al equipo por mantener el cero, ahí el equipo gana mucha confianza”.

Tras dar sus impresiones del partido, luego de vencer a los felinos, Leiton dijo sentirse feliz de regresar a la cancha y mantener el cero atrás, por lo cual genera confianza al plantel, y de ahora en adelante mejorar y poder ganar por fin en cancha visitante, ahora que visitarán a los Tiburones Rojos de Veracruz:

(Leiton regresó tras un lesión en el torneo pasado | Foto: Atlas FC)

“Contento porque es el campeón, y más de ganar aquí en casa, creo que nos hemos hecho fuertes, no nos han podido ganar desde el torneo pasado, y poderle dar la alegría a la afición. Fue un mal arranque, pero ahora nos vamos contentos, esperemos seguir así, e ir mejorando. No fue nuestro fuerte (jugar de visita), obviamente queremos que este torneo sea diferente, tengo historia con Veracruz, un equipo que está peleando el descenso, y no va a ser nada fácil, es uno de los equipos a los que le tengo mucho cariño, porque tuve una buena etapa ahí”.

El central cafetalero mencionó la importancia de ganar, para revertir el mal resultado en el arranque del torneo, tras caer goleados contra Toluca. Sin embargo, ahora la mentalidad está puesta en seguir mejorando y volver a ganar en la siguiente jornada:

“Fue el funcionamiento de todo el equipo, porque estuvimos bien parados todo el tiempo, no regalamos ningún espacio, estuvimos atentos para marcar, y cuando teníamos el balón jugamos bien al fútbol, y al final conseguimos el triunfo. Es importante cuando tienes jugadores que vienen a marcar goles, que el Atlas va a tener un buen torneo”, finalizó el casaca 3 de los Zorros.