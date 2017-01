Leiton Jiménez: "Mi trabajo es darle seguridad al Atlas"

(Foto: Atlas FC)

Los Rojinegros del Atlas consiguieron un importante triunfo ante los campeones del fútbol mexicano, los Tigres de la UANL, en un partido conde la poderosa ofensiva regia, comandada por el francés André-Pierre Gignac poco pudieron hacer contra la zaga rojinegra liderada por Leiton Jiménez, quien apareció tras varias semanas de una lesión.

“Contento porque para nosotros ha sido una semana tranquila, donde hemos podido trabajar bien, se nota la alegría en el grupo por el triunfo, dejamos a nuestra hinchada contenta el sábado. Eso nos da la tranquilidad para preparar este partido contra Veracruz, nos queremos hacer fuertes afuera, ante un equipo nada fácil, que está peleando el descenso y es muy intenso en su casa”.

Leiton es un central que se ha acoplado al fútbol mexicano y se ha convertido en uno de los mejores centrales de la Liga Bancomer MX, situación que hace destacar a los buenos futbolistas extranjeros que llegan a nuestro país, en especial sus paisanos cafetaleros.

“Habemos bastantes colombianos en el fútbol mexicano, yo siempre estoy contento cuando viene gente de mi país. Para todo jugador de Sudamérica es atractiva la Liga MX, porque es una liga fuerte y competitiva, también porque puede darte ese salto a Europa, y más por México, porque es una liga que siempre están mirando. Aunque como yo, hay quienes venimos y decidimos quedarnos aquí”.

El casaca número 3 de los Zorros quiere que los Rojinegros también ganen como visitantes, empezando este viernes ante su exequipo los Tiburones Rojos de Veracruz, club en el que vivió grandes momentos.

“Siempre va a ser especial para mí, el enfrentar al Veracruz, es un equipo al que quiero mucho, donde fui feliz, el profe Reynoso es un entrenador al que quiero mucho. Sé que están pasando un momento difícil, pero armaron un buen grupo y no va a ser nada fácil enfrentarlos allá”.

Con relación a las buenas temporadas que tuvo el cafetalero en el Puerto jarocho, recordó que quiere recobrar el nivel mostrado en aquellos lares, por lo cual trabaja todos los días, además añora ser de nuevo un central goleador.

“Estamos trabajando para volver a ese nivel, esperemos con Atlas este torneo sea así, y podamos darle esa seguridad al equipo y poder aportar goles, es una virtud que tengo y quiero volver a recuperarla, a pesar de ser defensa siempre uno quiere marcar goles, eso era algo que me hacía feliz”:

Una de las mayores expectativas en el seno rojinegro es saber para qué está este equipo, y Leiton fue claro con dicho cuestionamiento, pues dentro del plantel tapatío sólo se piensa en clasificar a la fiesta grande.

“Para nosotros está formado para entrar a Liguilla y pelear por el campeonato, esto lo vas demostrando partido a partido, vamos por buen camino. Ganarle a Tigres, el campeón, es un buen parámetro, tenemos que seguir creciendo de ahí para demostrar de que está hecho este equipo”.

No le cierra las puertas al ‘Tri’

Leiton Jiménez fue uno de los mejores centrales del país en su etapa como tiburón, situación que para el año 2015, estuvo en la mira de ser llamado a la Selección Mexicana, pues se necesitaban dos planteles, uno que fuera a Copa América y otro a la Copa Oro.

“Cuando estaba Miguel (Herrera) por ahí tuvimos la posibilidad de ser llamados. Yo tengo mi vida aquí, dos hijos nacidos aquí, somos felices en México. En su momento yo les hice saber que sí jugaría con la Selección Mexicana, y lo haría feliz y me entregaría al máximo. Este país me ha dado todo, los planes con mi familia después del fútbol es quedarnos a vivir acá. Sí se da esa oportunidad, yo estaría encantado. Sí he hablado con él (J.C. Osorio), pero no de ése tema, sólo de saludarnos y de otros temas”, finalizó el central rojinegro.