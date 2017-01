Leiton Jiménez: "Nos sigue costando de visita"

(Foto: Imago 7)

Los Zorros de Atlas volvieron a perder, ahora en su visita contra los Tiburones Rojos de Veracruz, situación que no deja nada contento al plantel rojinegro, ante lo cual habla el zaguero central Leiton Jiménez.

“Lastimosamente nos sigue costando de visita, no pudimos hacer un buen partido, donde realmente ninguno de los dos equipos tuvo claridad, pero Veracruz hizo el gol y por eso se llevó los tres puntos”.

Leiton aseguró que al equipo le faltó personalidad en la cancha para ganar: “Tener más personalidad, tener más el balón, ser más agresivo, creo que eso es lo que necesita un equipo para poder ganar el partido”.

A pesar de la derrota en el Puerto jarocho, Leiton sabe que ahora deben levantar la cabeza y pensar en lo que viene; su debut en Copa MX y el juego de Liga MX ante Monarcas Morelia: “Claro que sí, es lo que nosotros buscamos, pero realmente tenemos que mejorar. Hoy, personalmente no me llevo un buen sabor de boca, para mí fue un partido malo, un partido que realmente no me gustó para nada. Se viene el partido de Copa a mitad de semana, y hay que pensar en ese partido, hacer las cosas bien y luego pensar en el partido de Liga”.

Además, mencionó que el trabajo arbitral no influyó: “Para nada, el árbitro hizo bien su trabajo. Nosotros sabíamos, en la semana nos preparamos para este tipo de jugadas, y en la primera jugada que tienen lastimosamente nos hacen el gol”.

Finalizando, el casaca 3 dejó sus conclusiones del partido, así como compartir su alegría de regresar a la que fue su casa: “Contento de haber venido a Veracruz nuevamente, y contento por estar bien de mi lesión y poder aportarle al Atlas. De nueve puntos sólo tenemos tres, no pudimos sacar puntos de visita, es difícil para nosotros, pero esperemos ir sacando partido tras partido”.

Por su parte, Oscar Ustari también opinó con respecto a lo sucedido en el Luis Pirata de la Fuente: “Nos tocó nuevamente perder acá de visitante, pero bueno, es la tercera fecha. Me parece que todos los equipos tienen una dificultad diferente, habíamos hecho un buen trabajo el partido pasado de local, hoy sabíamos que enfrentábamos a un equipo con muchas necesidades. Me parece que se hizo mucho más para el resultado que nos llevamos”.

El arquero sudamericano dijo irse molesto por el resultado, sin embargo, sabe que así es este deporte, aunque reconoce que por lo hecho en la cancha debieron merecer un poco más: “Malo, siempre que se pierde el sabor es malo, y sabíamos que era un equipo que en la táctica fija tiene sus herramientas, pero siempre perder es malo. Es fútbol, hoy nos tocó perder”, concluyó.