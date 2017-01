Edson Rivera, a favor del sindicato de jugadores

Google Plus

Foto: Club Atlas.

Edson Rivera, canterano de Atlas que busca hacerse de un puesto en el once titular del 'Profe' Cruz, habló ante los medios de comunicación; ahí, Rivera se refirió a la poca opirtunidad que tiene el jugador nacional ante la gran cantidad de futbolistas foráneos que llegan cada semestre al balompié azteca.

"Con la regla nueva (la 10/8) se van acortando las oportunidades y las que tenemos hay que aprovecharlas porque son contadas. Se trae gente de fuera que son muy jóvenes y van tapando la salida de todos los chavos de cantera", afirmó el oriundo de Guadalajara, Jalisco.

Asimismo, Edson también tocó el tema del posible sindicato de jugadores, tema que en las últimas semanas empezó a tomar relevancia, al respecto comentó: "Ojalá los líderes de los diferentes equipos se junten y puedan llegar a formalizar algo, que tomen fuerza. Nosotros estaremos para apoyarlos", agregó el ex jugador del Sporting Braga portugués.

Sobre el mismo tema, Rivera comentó que a los jugadores les hace falta unión entre sí, sin embargo, el canterano atlista dijo que se tiene que empezar por algo y aseguró que espera que sí se concrete la posibilidad de un sindicato de futbolistas.

En el tema personal, Rivera Vargas aceptó que: "Me ha faltado continuidad, si bien este último año no me han de dejado las lesiones, pero trabajo para buscar la titularidad. Tengo la oportunidad de poder mostrarme en la Copa y mostrar que estoy preparado".

Finalmente, el ariete de 'La Academia' afirmó que, en la competición copera, Atlas no tiene margen de error debido al nuevo formato de competencia, situación que hará que los partidos sean jugados a morir.

Posteriormente, los 'Zorros' regresarán a la actividad en el torneo de Liga donde se medirán al Morelia en la cancha del Estadio Jalisco, con el fin de mantener su ya prolongado invicto como local.