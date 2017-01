Las diez del zorro: Semana 3

Google Plus

Parece ya casi una operación matemática: Atlas visita, igual a derrota. Al paso que va el equipo, puede que llegue incluso al año completo sin ganar fuera de casa. Veracruz fue el agradecido con la visita de los de la 'academia'. A continuación repasamos lo que nos dejó el encuentro y el panorama que le espera a la furia en este Clausura 2017.

1. Profe localista

Una visita más, y la sequía de triunfos es cada vez más larga. Son ahora 11 partidos seguidos de visitante en los que el equipo dirigido por José Guadalupe Cruz no se ha podido llevar la victoria. Aún más alarmante, es que desde que el director técnico michoacano asumió el mando del equipo, no ha podido registrar si quiera una victoria en territorio enemigo. Más allá de ser una racha negativa, se ha vuelto un asunto de mentalidad.

2. Cero Imaginación

Y es que en el partido del viernes por la noche, el sector ofensivo de los zorros opero de manera deficiente y casi nula. Partiendo desde tres cuartos de cancha, el equipo no sabía qué hacer, fueron varios pases filtrados que nadie sabía para quién eran, cambios de juego que terminaban en saques de banda para el contrario. No se mandaba centros, no se buscaban paredes, ni siquiera la jugada individual ni tiros de larga distancia. Matías Alustiza por más errático que haya estado, parecía que era el único que entendía el trámite del partido. El fin de semana se evidenció el poco trabajo de semana que se hace o lo mal hecho que está el mismo.

3. Urge un estilo

Es por eso mismo que el profe cruz debe hablar muy seriamente con sus jugadores y explicarles que es exactamente lo que pretende en el campo. En tres jornadas, nadie sabe a lo que juega este equipo, sobre todo ofensivamente. No existe una estrategia sólida para atacar, parece que improvisan cada embate ofensivo, y así es muy complicado. Sobre todo cuando las que tienes no las metes.

4. Bryan Garnica

La actual promesa de la cantera del Atlas tiene 20 años, y juega su segundo campeonato como titular en el primer equipo. El número 15 rojinegro se atreve a encarar, le gusta el regate y tiene velocidad, sin embargo, aún no logra marcar su primer gol. Quiero pedirle a la gente que entienda que este apenas es un muchacho, el mejor en cuanto a proyección que tiene el equipo, y si por dos o tres fallas frente al marco lo crucifican la carrera del Garnica puede venirse abajo, lo mejor y único que sirve es el apoyo incondicional que la fiel siempre ha mostrado.

5. Exprimir el equipo

Parecía que manteniendo la base del Apertura 2016 más pocos refuerzos de calidad, el plantel quedaría en su punto, no obstante, transcurridas tres fechas, es evidente que hay mucho que mejorar. El equipo no es para nada basto, la banca es muy débil, y difícilmente hay algún jugador que como revulsivo pueda cambiar el rumbo de un partido, de manera que el profe cruz está obligado a sacarle todo el jugo posible a los 13 o 14 jugadores que pueden funcionar como titulares, de lo contrario, el semestre pinta muy parecido a los recientes.

6. Retaguardia apuntalada

Si hay algo que se le puede rescatar al equipo es la solidez defensiva que ha encontrado, incluso sin Barreiro, el cuadro atlista luce fuerte atrás, siempre bien parado y con un guardameta de calidad comprobada. Si hubo alguien a quien se puede rescatar del juego en el puerto se llama Leiton Jiménez, quién jugó un partido casi perfecto. Daniel Arreola empezó a la par del colombiano, empero, para la segunda mitad no estuvo tan acertado, aun así, ambos centrales cumplieron de manera aceptable.

7. Hay Material

No hay que olvidar que el Atlas es el actual campeón de la categoría sub 20, existen muchachos con calidad comprobada en las inferiores. Los grandes futbolistas, a nivel mundial, cada vez son más jóvenes en edad y los debuts vienen de manera prematura a comparación de hace 10 o 15 años. Con un plantel tan corto, el profe no puede darse el lujo de dejar de checar lo que tiene en las inferiores.

8. Copa Mental

Con el descenso muy cerca para la siguiente campaña, es muy importante el enfoque que se le dará al torneo copero. Se utilizará como siempre a los jóvenes y hasta fases anteriores se pondrá al cuadro titular, o se desechará desde un principio para mantener toda la atención a la liga, que ya no pinta nada bien. Considero clave lo que decida el cuerpo técnico y como aprovechara el torneo para sacar lo mejor de ciertos elementos.

9. Veracruz

Sin ser para nada brillantes, el cuadro escualo venció sin muchas complicaciones a los zorros. Un técnico que sabe perfectamente a lo que juega puede ser la diferencia y así lo fue. Sabiéndose las limitaciones de su equipo en zona defensiva, aposto por tener posesión de balón todo el tiempo posible, evitando meter en apuros a los centrales. De igual manera en el ataque, que a pesar de ser mejor en comparación a otros sectores, tampoco es la gran cosa, sin embargo, el profesor Carlos Reinoso sabe cuál es su máxima virtud y la aprovechó al máximo (Balón parado), caso contrario al de los zorros, quienes no tienen idea de sus virtudes o defectos.

10. En Frío

De nuevo la defensa se vio casi perfecta, sin permitir muchos embates por los costados, puntuales en la marca personal, y saliendo con balón controlado. Leiton y Arreola en zona defensiva estuvieron impecables, al igual que los laterales. Fue gracias a un gran cabezazo del rival y a un intento absurdo de querer ganar falta a favor por parte de Fidel Martínez que cayó el gol de los locales.

El mediocampo de nuevo no funcionó, Javier Salas sigue siendo un fantasma, Rafa sigue fallando más pases de los que pone con oportunidad de crear peligro. Y por si fuera poco, la velocidad volvió a ser la de siempre.

El ataque estuvo perdido, Fidel Martínez aún no sabe a lo que juega en el Atlas, su entendimiento con su ex compañero no funciona para nada, sin nada nuevo que decir sobre Christian Tabó y los infortunios de Garnica, finaliza un capítulo gris en el Clausura 2017 para el Atlas.