Puebla vs Atlas en vivo ahora en Copa MX 2017 (0-0)

En unos momentos les compartiremos las alineaciones iniciales del Puebla vs Atlas en vivo, además de la más reciente información que surja desde el Estadio Cuauhtémoc. No pierdan detalle del partido con el minuto a minuto y en directo online de VAVEL.

La última ocasión que estos dos equipos se enfrentaron dentro del rectángulo verde, fue en el pasado torneo Apertura 2016, en un partido especial para los Rojinegros, pues celebraron su centenario, mismo juego que ganaron 3 goles a 2.

Edson Rivera mostró su molestia por la falta de oportunidad a los mexicanos, pero aceptó que: "Me ha faltado continuidad, si bien este último año no me han de dejado las lesiones, pero trabajo para buscar la titularidad. Tengo la oportunidad de poder mostrarme en la Copa y mostrar que estoy preparado".

El Estadio Cuauhtémoc será la sede del encuentro Puebla vs Atlas en vivo en vivo de esta noche, inmueble que luce fantástico tras la remodelación de hace un par de meses. La casa del Puebla no ha podido ser un factor a favor de La Franja, por lo cual ahora es el momento de hacerse valer en casa.

Atentos en este partido Puebla vs Atlas en vivo a Jahir Barraza, delantero rojinegro que busca revancha y demostrar que puede ser el hombre gol de Atlas, ante la nula participación en la Liga, el nacido en Chihuahua quiere mostrar con base a goles.

Atentos a Francisco Acuña, habilidoso volante ofensivo que tiene mucho aporte a las filas camoteras, incluso su talento es de suma importancia para ganarse un lugar en el once inicial, así que tendrá que demostrar en la Copa MX.

Ricardo Valiño, tras el aburrido empate en Liga MX, habló y dijo que les urge ganar: "Hay que seguir trabajando, desdoblar los esfuerzos, nos urge ganar y el equipo no está lejos de conseguir ese triunfo, es entendible el enojo de los aficionados pero tenemos que estar más unidos que nunca, apoyar ya que hay un camino largo que recorrer”.

Atlas buscará mantener un ritmo y darle oportunidad a los hombres que han tenido poca regularidad como Miguel Fraga, Salinas, RIvera y Barraza. Además de foguear a los jóvenes de la Sub 20: Zaldívar, Aguirre, Ávila y Vázquez.

Los Rojinegros del Atlas están por comenzar la aventura del torneo copero, tras casi un año de ausencia por malos resultados en la Liga MX, mismos que los deslindaron de la participación en la Copa MX.

El Puebla ya debutó en esta edición de la Copa Corona MX, en la semana pasada cuando visitaron a los Mineros de Zacatecas, encuentro que culminó empatado a 1 gol. La anotación camotera fue obra de Jeronimo Amione al minuto 41.

El conjunto de la Franja del Puebla buscará resarcir el mal inicio en la Liga MX, en la Copa, pues sólo así podrán aliviar el dolor causado a la afición. Además de darle juego a los refuerzos extranjeros que acaban de lelgar, y tomen el encuentro como ensayo de lo que será el torneo.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Puebla vs Atlas en vivo, correspondiente a la 2ª jornada del Clausura 2017 de la Copa Corona MX. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Cuauhtémoc a partir de las 21:00 horas.