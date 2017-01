José Guadalupe Cruz: "Madueña y Reyes son material de selección"

Sigue el invicto del 'Profe' Cruz en el Estadio Jalisco | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

Sigue la racha invicta de Atlas y José Guadalupe Cruz jugando como locales desde que llegó al timonel del equipo rojinegro. Esta noche su equipo sacó el triunfo (3-1) donde supieron recomponerse después de admitir un gol antes de terminar el primer tiempo y diversos fallos frente a la portería rival. De nueva cuenta esta escuadra tapatía mostró una cara totalmente diferente jugando en el Jalisco, cosa que habrá que cambiar inmediatamente.

"Hoy volvimos a mostrar esa cara que tuvimos ante Tigres, con la diferencias que hoy generamos mucho más oportunidades de gol, desafortunadamente no tuvimos la puntería a tono como para haber hecho el marcador más abultado. Me ha gustado muchísimo el compromiso, funcionamiento colectivo en las salidas y pressing; creo que en general fue un partido muy redondo", con el resultado obtenido este sábado Atlas ya tiene poco más de seis meses sin conocer la derrota como local y la forma de juego agrada aún más en 'La Fiel'.

"Este partido junto al de Tigres han sido de los mejores aquí con Atlas", 'Profe' Cruz.

Claro que no todo fue felicidad en la segunda victoria en el torneo para el equipo de José Guadalupe Cruz porque bajó la intensidad pasada la media hora de partido, teniendo como consecuencia la anotación del empate. "Tuvimos un error en la salida y fue lo que nos costó el gol de la igualada, son los riesgos que uno asume cuando le gusta proponer y dar un espectáculo, haciéndolo por convicción", decretó Cruz Núñez.

"Desde que llegamos acá a Atlas, detectamos en Madueña algo que vemos todos. Es un muchacho con mucha velocidad, ida y vuelta (...). Con Madueña hemos hecho una comprensión del fútbol, demostrando sus habilidades y lo ven ustedes en los entrenamientos con centros y desbordes. Hoy en día él (Madueña) esta convertido en uno de los mejores laterales del fútbol mexicano, yo me atrevería a decir que la posición de lateral derecho no tiene absolutamente nada que pedirle a nadie. Y del otro lado con el 'Hueso' Reyes que viene de 2da división y es figura, se ha apropiado del puesto por méritos propios, mentalidad, trabajo y calidad; estamos súper orgullosos de ellos y en general de todo el equipo", con esto se ve la calidad de jugadores que los Rojinegros manejan en su plantilla a pesar de ser una de las más limitadas en México.

Otro caso específico que quiso tocar el estratega oriundo de Michoacán fue de la contratación más importante para este torneo Matías Alustiza que no estuvo en su día respecto a la definición. "Les recuerdo que desde pretemporada Matías viene acarreando molestias en su tobillo derecho y todavía no está a su 100%. Sin embargo, hoy a diferencia del partido contra Tigres se vio físicamente en un mejor estado, después es rarísimo que haya tenido tantas oportunidades y que no haya podido definir una. Pero prefiero tener jugadores así que te produzcan peligro y jugadas al ataque a alguien que no lo hace, el gol le hubiera dado un combustible importante de estado anímico", aunque no marcó gol está noche no es algo que aún preocupe a Cruz debido a que sigue ayudando a los compañeros en el punch ofensivo.

Alustiza puso la asistencia del primer gol | Foto: Atlas FC

El tabú desde la llegada del 'Profe' a la escuadra tapatía fue salir de casa y disputar los encuentros de visitante, porque de once partidos jugados solo han podido rescatar tres empates. Esta situación debe cambiar desde ya, cuando visite el próximo viernes a Puebla en el Cuauhtémoc: "De visitantes hemos mostrado una cara que no es la auténtica del equipo y lo que necesitamos hacer todos es comprometernos, trabajar, ser autocríticos, analizarnos, pero sobre todo trabajar el aspecto de mentalidad porque el fútbol lo tenemos. Se nos ha hecho un tema mental no poder ganar de visitantes, pero con cada día que pasa y no somos capaces de sacar la victoria estamos más cerca de lograrlo", con esto finalizó Cruz la conferencia muy contento por la victoria de sus 'Zorros'.