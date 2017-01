Las 10 del zorro: Semana 4

Foto: Yahoo deportes

1. Una sola voz

Sin duda alguna, a pesar de la victoria y buena actuación del equipo, las bocinas del estadio se llevaron la mayor atención. El eterno 'Chango' Almaraz no prestaría su voz para el encuentro frente a Morelia. Sin aún conocer muchos detalles del por qué se tomó la desición, el mismo Almaraz declaró ante varios medios, el mal trato que le dio Atlas, algo que a muchos aficionados no les sonará para nada extraño. Considero una locura y falta de respeto querer cambiar al eco que por casi 50 años se ha identificado perfectamente con el inmueble y la institución atlista. No hay nada en contra del nuevo locutor, al cual probablemente no tuvo nada que ver y se le desea la mejor de las suertes.

2. Todos Juegan

El partido que dieron los locales el sábado ante los michoacanos es por mucho la mejor exhibición que ha dado el equipo desde que el actual técnico tomo las riendas del equipo, aún más que contra Monterrey. Mucho de ello se debe a que cada uno de los elementos jugaba con y para el equipo. No se les vio tímidos ni pichicatos en ningún momento, siempre moviéndose para ser opción y pidiendo la pelota en numerosas ocasiones, una muestra de actitud que no había en el seno rojinegro desde hace mucho tiempo.

3. Cambio radical

Uno de los aspectos que más desesperaban a la afición de la academia es lo poco que se generaba al ataque, pero sobre todo porque las jugadas nunca se terminaban. Se llegaba a tres cuartos de cancha y se perdía el balón, o se retrasaba para iniciar de nuevo. En esta ocasión fue muy diferente. Fueron varios los remates desde fuera del área, los pases filtrados, los regates, este equipo por fin mostró variantes a la ofensiva.

Foto: Atlas

4. Corto marcador

Poco que reprocharle a la ofensiva de los zorros, sin embargo, el porcentaje de efectividad frente a la portería de Carlos Felipe Rodríguez fue muy bajo considerando todo lo que se generó. Matías Alustiza, a quién no le reprochó nada, tuvo al menos 2 ocasiones claras de marcar su gol. Llegadas por las bandas de Reyes, Barraza y Garnica terminaron en disparos que por poco se colaban dentro de las redes. No obstante, hay que mejorar en la definición. Otros encuentros pueden ser más complicados para el sector defensivo y es ahí donde se necesitará que los delanteros no fallen como en esta ocasión.

5. ¿Material de Selección en el equipo?

A un día de conocer la convocatoria mucho se ha especulado sobre las nuevas incorporaciones que podría hacer el director de la selección mexicana Juan Carlos Osorio. Entre los nombres que suenan están el de los laterales del cuadro del paradero. Luis Reyes y José Madueña han sido constantes titulares desde el torneo pasado. Madueña jugó todos los minutos del Apertura 2016 y fue probablemente el mejor elemento del Atlas en todo el campeonato. Con buen ida y vuelta, centros de mucha calidad, y sobre todo rapidez lo hacen un jugador interesante, aun flaquea un poco en la marca. Por otro lado, Luis Reyes, es un extremo habilitado como lateral, así lo viene haciendo desde el semestre pasado. Sin ser tan rápido como su contraparte, se agrega muy bien al ataque, tiene regate y buena pegada al igual que para mandar centros. No es ningún misterio que el colombiano busca laterales para el tri, ambos elementos lucen bien en el equipo, empero, la selección nacional es otro tema. Varios elementos del cuadro tapatío han ido y regresado para perder la titularidad en el equipo. Si se da la ocasión solo esperamos que lo hagan de la mejor manera y que recuerden que un llamado al tri no es más que un motivador para mejorar el trabajo semana a semana, no un trampolin al estrellato.

Foto: Sancadilla

6. Contención reforzada

Lo sé, el mediocampo de la furia es el mismo que el de hace ocho días, sin embargo, el profe cruz modifico tácticamente sus funciones y vaya que funcionó. Anteriormente era Rafa quién se quedaba como stoper y era el fungiendo como primer pase de salida, Salas quedaba más adelante con la opción de ir al frente. El michoacano simplemente invirtió los roles, es por eso que vimos a Rafa tan participativo, más que de costumbre, y vaya que le dio mucha claridad al ataque. Es ahí donde el Kaiser debe jugar. Por su parte Salas no se vio tan mal y puso dos pases de gol a Matías que no pudo concretar.

7. Jahir Barraza

La principal sorpresa en el parado táctico sin duda fue la incorporación del 10 atlista por la banda izquierda. Un delantero natural asumía la labor que Christian Tabó venía haciendo, y vaya que superó las expectativas. Sin ser brillante, Barraza distribuyó bien la pelota, mostrando su control de balón, el cual perdió una sola vez en todo el encuentro, siendo él quien menos lo haría en el juego. Además volvió a responder con gol, y se quedó cerca de marcar en más ocasiones. El canterano es el máximo goleador actual del plantel (49) y demostró que cuando se le da la oportunidad responde.

Foto: AS

8. Garnica

Lo decíamos hace tan solo una semana, NO hay que reventar al joven canterano, responderá pronto, y vaya que lo hizo. Bryan Garnica dio el mejor partido de su carrera este fecha 4, desbordando cuantas veces quiso. Eludía rivales a placer, tomo decisiones adecuadas en cuanto a cuando pasar y cuando rematar. Su velocidad ayudo muchísimo a la ofensiva y además marco su primer gol en primera división. Bien por el 15, el jugador con más futuro en la institución.

9. Morelia

El equipo dirigido por Pablo Marini se topó con un resultado adverso desde temprano en el partido, nunca pudo adueñarse del esférico en la primera parte. Un equipo que juega a una velocidad muy lenta y no crea sorpresas a la ofensiva, hace casi imposible la tarea de sorprender a una defensa muy bien parada. Fue una jugada fortuita con la que empataron el partido. Para el segundo tiempo también tenían que remar contracorriente. Pero el equipo fue casi el mismo. Con más posesión que en la primera parte, pero con poca profundidad. Fueron no más de dos ocasiones en las que se tiraron pases al hueco o con intención. Pocos tiros de larga distancia, y una defensa muy lenta, terminaron por sepultar el invicto y hundirlos más en el descenso.

Foto: ESPN

10. En Frío

No tiene sentido discutir mucho, el sector ofensivo fue el más gratificante de ver este sábado. Garnica desbordando de afuera hacia adentro, Matías con grandes disparos y dribles, Madueña con centros perfectos, todo le salía al Atlas. El acompañamiento que hicieron junto con Rafa Márquez le deba mucha lectura a la ofensiva que no se cansó de terminar todas las jugadas que generó.

Por fin la contención jugó de manera aceptable, Salas y Márquez encontraron la posición adecuada. Fidel Martínez aún tiene problemas para entender el ritmo de juego, a pesar de su gol, fue el que más desentonado se vio en ofensiva.

El sector defensivo de nuevo se vio muy bien, los centrales se cansaron de cortar avances del rival, Arreola cada vez se ve mejor, su técnica lo demuestra, y Leiton tampoco se queda atrás. Hay quienes lo culpan en el gol, pero el rival también cuenta, no siempre se puede ganar. Jaine Barreiro la tendrá muy difícil, el nivel que muestran ambos defensas es muy alto.

El arquero de nuevo se vio muy seguro, empero, en el gol fue él quien tuvo más posibilidades de intervenir, se vio lento en la acción y colaboró en que el partido llegara a estar empatado por un momento.