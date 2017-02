El 'Profe' Cruz afirma que Luis Reyes es el mejor lateral de la liga

Google Plus

Dos atlistas irán al juego contra Islandia | Foto: Enrique Ortega / VAVEL

El partido de Copa MX ante Mineros donde Atlas empató a un tanto y dejó en predicamento su pase a la siguiente ronda porque se encuentra en último lugar de grupo quedó a un lado. Ya que el martes por la tarde se anunció que Luis Reyes tenía su primer llamado con la selección mexicana junto al cuatro veces mundialista Rafael Márquez para el primer juego amistoso del año ante Islandia a disputarse en Las Vegas.

Comenzó con las impresiones que le dejaron el resultado frente entre Atlas y Mineros por el grupo 4 de la Copa Mx. "No nos deja evidentemente satisfechos el empate a lo que teníamos aspiraciones y trabajamos. Buscamos el partido desde un inicio para quedaros con la victoria y sumar tres puntos. Es evidente que de seis puntos disputados y solo ganado uno no es un saldo favorable, que nos quede con ningún tipo de felicidad, sin embargo esto todavía no termina y tenemos dos partidos más, el torneo pasado hubo equipos que clasificaron con cinco puntos nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo para sacar las unidades en Zacatecas y aquí contra Puebla", es una realidad que esta comprometida la situación en este torneo pero aún depende del rendimiento del equipo en los siguientes dos juegos para aspirar a los dieciseisavos de final.

Durante el partido, el uruguayo Christian Tabó tuvo una buena actuación y anotó su primer gol después de llegar al conjunto en 2015. A su vez, en el festejo retó a la afición y considera el técnico de los Rojinegros que la relación entre futbolista y jugador esta desgastada pero ha incrementado su nivel, se le tiene que valorar por eso. Salió del juego por lesión y se le realizarán los estudios pertinentes para valorar el tiempo de baja.

La nota importante de la noche era la confirmación del llamado a selección de Luis Reyes y de nueva cuenta Rafael Márquez asisitría como es habitual para enfrentar a Islandia el próximo miércoles. Cruz se sinitió muy orgulloso del canterano, siendo estas su palabras: "Me da mucha alegría y estamos muy orgullosos por la convocatoria de Luis Reyes, es un caso que muchos no conocen que sirve de inspiración, con 25 años y hace un año estaba en Segunda División ahora es titular indiscutible en primera y tiene su primera convocatoria, no se da todos los días. Que privilegio tener a Luis Reyes covertido en uno de los mejores laterlas de la Liga MX, sino es que para mí el mejor que hay ahorita en el fútbol mexicano. Le deseamo mucho éxito, porque esto denota que el muchacho ha trabajado y en equipo lo hemos hecho para que se proyecte", estas fueron las palabras de felicidad y apoyando a su lateral el 'Profe' en está experiencia que tendrá el 'Hueso'.

Siente que fue un poco injusto pero que es la decisión del cuerpo técnico de la Selección Mexicana encabezado por Juan Carlos Osorio que no llamarán a José Madueña quién ha sido el jugador más regular de Cruz desde que arribó a Atlas. Hace un año José Madueña no estaba considerado, pero fue trabajando y desde el Apertura 2016 solo se ha perdido 15 minutos hasta la fecha en temporada regular, espera que se le haga justicia en los próximos llamados. Terminando con el tema de Reyes, dijo que será muy importante que vaya acompañado de Rafael Márquez para que le aporte toda la experiencia que necesite.